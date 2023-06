Écoquartier de Lachine-Est : Connaissez-vous la Dominion Bridge?

Les terrains de l’ancienne usine de la compagnie Dominion Bridge vont accueillir d’ici quelques années une partie de l’écoquartier de Lachine-Est, qui comptera 7800 logements.

• À lire aussi: Des commerçants impatients de voir l’écoquartier de Lachine-Est sortir de terre

Voici trois choses à savoir sur cette entreprise qui avait fait rayonner ce secteur au 20e siècle :

- Une entreprise spécialisée dans les structures de ponts

Tout à commencer en 1879, lorsqu’une demande importante de structures pour la construction du chemin de fer transcanadien pousse un groupe d’investisseurs à former la Toronto Bridge, qui sera ensuite rebaptisée Dominion Bridge.

La compagnie produisait donc diverses structures, notamment utilisées dans la construction de ponts et d’édifices.

- Pourquoi avoir choisi Lachine?

L’usine était située à proximité du canal et à quelques pas du Vieux-Lachine. Cette localisation avait été choisie, car elle permettait à l’entreprise d’être présente non loin des sièges sociaux des principales compagnies ferroviaires du pays.

La Dominion Bridge a d’abord construit les bureaux de l’entreprise, avant de faire sortir de terre son premier atelier d’usinage.

«Ce bâtiment est perçu à l'époque comme l'atelier d'usinage le plus considérable et le mieux équipé du continent», selon le répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Une voie de desserte avec les locomotives de la compagnie permet d’amener les matières premières du canal vers l’usine, puis le produit fini de l’usine au chemin de fer du Grand Tronc.

- Une faillite et des rachats

Au plus fort de ses activités, l’usine comptait une vingtaine de bâtiments dans ce secteur. La Dominion Bridge fera cependant faillite en 1998 et sera rachetée par le Fonds de solidarité de la FTQ et le Groupe ADF.

L’usine est ensuite revendue en 2003 à Cintube – ancien partenaire de l’entreprise – qui occupe encore une partie au sud du boulevard Saint-Joseph. D’autres parties de l’usine sont toutefois à l’abandon.

Source : répertoire du patrimoine culturel du Québec