Elle embauche un tueur à gages pour faire exécuter sa rivale amoureuse

Une femme du Tennessee est accusée d’avoir embauché un tueur à gages pour assassiner la femme d'un homme qu'elle avait rencontré sur un site de rencontres.

Selon une plainte pénale examinée par People magazine, Melody Sasser a utilisé le «dark web» pour choisir un tueur à gages. En utilisant le nom d'utilisateur «cattree», elle aurait passé une commande de près de 10 000 $ pour faire assassiner la conjointe d'un homme qu'elle avait rencontré sur Match.com.

«Il faut que ça ait l’air d’un accident, car je ne veux pas qu’il y ait une longue enquête. Elle a récemment emménagé avec son nouveau mari », indique la demande de meurtre de Sasser, selon ce que rapporte People.

Les autorités ont rapidement été alertées de la publication faite par Sasser sur le «dark web» et ont informé la cible visée du plan présumé.

Lors d'un entretien avec la police, le mari de la cible présumée a déclaré avoir rencontré Sasser sur Match.com.

Selon la plainte logée aux autorités locales, la cible présumée a déclaré que Sasser s'était présenté chez eux à l'improviste après avoir appris les fiançailles du couple.

La cible présumée a également déclaré aux autorités que son véhicule avait été endommagé et qu'elle avait reçu des menaces, rapporte People.

Les autorités affirment que Sasser surveillait les allées et venues de la cible présumée et de son mari via une application de sport sur leurs montres Garmin.

Capture d'écran Facebook: Melody Sasser

Elle aurait perdu patience

Selon des documents judiciaires, après que Sasser ait passé sa commande initiale le 11 janvier 2023, elle a envoyé un message de suivi à l'administrateur du site en mars, se plaignant du délai pour faire tuer la femme.

«J'ai attendu 2 mois et 11 jours et le travail n'est pas encore fait», aurait-elle écrit. «Est-ce qu’il faut confier la tâche à quelqu'un d'autre ? Quel est le délai ?»

Sasser fait face à une accusation d’assassinat commandité.