Elle tue et démembre une femme par «pure curiosité»

Une femme de 23 ans obsédée par les émissions de meurtres et crimes a été arrêtée mercredi dernier, après avoir tué et démembré une femme par «pure curiosité» à Busan, en Corée du Sud.

La police locale de Busan a arrêté Jung Yoo-jung, une amateure de films macabres, mercredi dernier, selon les informations du média The Chosun Ilbo.

«Jung a prémédité le meurtre, parce qu’elle avait le désir de tuer quelqu’un. Celle-ci est devenue obsédée par les meurtres, en raison de tous les films et livres de ce genre qu’elle s’est mise sous la main», commente un policier.

La préparation du meurtre de Jung

La femme de vingt-trois ans avait déjà son plan en tête avant de tuer sa conquête. Celle-ci s’est fait passée pour la mère d’une fille en neuvième année avec des besoins de cours en anglais.

La victime, qui n’a toujours pas été identifiée publiquement, avait été contactée par Mme Jung en ligne et croyait être la tutrice privée de son enfant.

Trois mois avant le meurtre, la femme a recherché en ligne comment cacher un corps mort, une information que les autorités ont remarquée dans l’historique de son cellulaire.

Celle-ci a dû écouter plusieurs émissions et lire plusieurs livres avant de savoir réellement comment tuer quelqu’un, selon les informations du média People.

Deux jours avant le meurtre, Jung a écrit à la tuteure afin de lui informer que sa fille allait se présenter à sa demeure pour une première consultation.

Évidemment, aucune trace de la fille de Jung. C’est elle-même qui a cogné à la porte de la victime vêtue d’un uniforme d’école acheté en ligne, selon la police locale.

«Jung est petite. Avec un uniforme d’école, la victime a probablement pensée que c’était réellement une étudiante du secondaire», ont-ils précisé.

Le jour du meurtre de Jung

L'amatrice de meurtre a poignardé la victime avec un couteau, lorsqu’elle l'a laissée entrer dans son domicile. Peu de temps après, elle démembra la dame.

Jung a utilisé de l’eau de javel et des sacs à ordure pour enlever toutes les preuves. Celle-ci a placé les parties du corps dans une valise, a pris un taxi jusqu’à la Rivière Nakdong, où elle a laissé le corps. Par contre, le taxi était suspicieux et a vite appelé la police.

La jeune femme avait un seul but : commettre le crime parfait. Cependant, certains actes posés ont mis la puce à l’oreille aux autorités. «Au lieu de faire comme si, la victime avait disparu, Jung a gardée son cellulaire, ses cartes et son portefeuille», précise la police locale au média The Chosun Ilbo.

Ceux-ci ont trouvé des parties du corps de la victime au domicile de Yoo-Jung.

La femme a confessé son meurtre après que sa famille l’a poussée à dire la vérité. Celle-ci a mentionné qu’elle se sentait désolée et qu’elle devait avoir perdue la tête.