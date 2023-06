L’expédition en véhicule tout terrain de Philippe Alarie et sa femme a pris une tournure particulièrement difficile lorsque le couple s’est retrouvé au beau milieu d’un feu en pleine forêt en Mauricie la semaine dernière.

Le voyage de quelques jours de ces amoureux de plein air a débuté à la pourvoirie Baskatong et devait les mener à Parent, non loin de La Tuque, en Mauricie, un parcours de 350 km en sentiers forestiers.

C’est après avoir dépassé le hameau de Clova que les ennuis ont commencé, lentement mais surement pour le couple qui a été frappé par un orage, jeudi après-midi.

Sans réseau cellulaire, impossible de savoir que des feux venaient de se déclarer en forêt.

«Rendu à mi-chemin, on commençait à avoir du smog, mais ça venait de loin quand même», raconte Philippe Alarie en entrevue à l’émission le Québec Matin sur LCN.

Pris de court, il n’était pas question de revenir sur leurs pas.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«On a décidé de continuer parce qu’on n’avait pas assez d’essence pour virer de bord. Plus on avançait, plus c’était intense. Jusqu’à temps qu’on voit des flammes!», raconte le rescapé.

Sur les images qu’il nous a fournies, les flammes sont bien visibles, partout autour de lui, sur le couvert forestier, avec beaucoup de fumée.

Malgré la situation inquiétante, le couple est resté calme et a continué d’avancer vers leur destination.

Sur leur chemin, flammes au sol, arbres et végétation calcinée. Arrivés au cœur du feu, ils ont vu la cime des arbres complètement en flammes.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Selon M. Alarie, le feu avançait particulièrement vite, à raison de 5 ou 6km/h, soit la vitesse de marche d’un homme en forêt.

Voyant la situation se dégrader, il a commencé à songer à un plan pour se protéger, s’il le fallait.

«On regardait les points d’eau, et on était prêts à se réfugier si le feu venait à nous atteindre. Mais c’était plus la fumée qui nous incommodait», précise-t-il.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«On était entouré des flammes à gauche, à droite, en avant en arrière. On est venus à bout de s’en sortir par chance, mais la leçon à retenir c’est d’être moins téméraires», reconnaît l’amateur de VTT.

Sa femme a été plus incommodée par la fumée, mais s’en remet aujourd’hui sans séquelles.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Au total, une trentaine de feux de forêt sont répertoriés sur le territoire de la région. Mékinac et la Haute-Mauricie sont les plus touchés.

C'est à Clova où c'est le plus grave: plus de 13 000 hectares de forêts sont ravagés par le feu.