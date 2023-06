Feux de forêt: 120 futurs pompiers en formation

Des formations accélérées d’urgence pour des pompiers forestiers ont été organisées lundi par la SOPEU, à Québec, afin de prêter main-forte aux incendies de forêt qui font rage actuellement sur le territoire. C'est plus de 120 pompiers qui seront déployés d'urgence sur le terrain dès jeudi midi.

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la SOPFEU a préparée d’urgence une formation accélérée de deux jours, à la place de quatre jours, pour devenir combattant forestier.

Les 120 participants, séparés en deux cohortes de soixante, seront les premiers sur la ligne de feu pour combattre les flammes.

Les formations ont commencé lundi et la première cohorte sera prête à travailler sur le terrain dès jeudi midi.

La SOPFEU souhaite atteindre un total de 200 pompiers supplémentaires, avec les formations données ailleurs sur le territoire.

Ces participants ont tous une devise: combattre les feux de forêt qui s’abattent au Québec.

«C’est des personnes qui ont levé la main et en dedans de 24 heures, ils ont tous laissé tomber. Il y en a qui ont des projets, des familles, des emplois... Quand je les regarde travailler, c’est une très grande fierté de pouvoir côtoyer ces personnes», commente la coordonnatrice à la formation SOPFEU, Isabelle Fyset.

Une future médecin prête main-forte

Une des futures pompières qui suit présentement la formation a un mois de congé devant elle, alors qu’elle vient tout juste de terminer son doctorat en médecine à Ottawa.

Celle-ci a préféré consacrer ce mois à vaincre les incendies, avant de débuter sa formation en tant que résidente en chirurgie obstétrique.

«Ma famille vient de Val-D’Or en Abitibi, j’ai grandi là-bas, c’est ma maison. De voir autant de gens qui se font évacués et sont affectés par la fumée, ça m’a pincé le cœur et s’est venue me chercher. Alors, j’ai décidé de consacrer mon temps à la communauté québécoise», indique l’étudiante, Carlie Boisvert.