Influence de la Chine : David Johnston refuse de quitter son poste et nie être à la solde des libéraux

OTTAWA | David Johnston s’accroche à son poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, malgré l’apparence de conflit d’intérêts qui l’accable d’après les trois partis d’opposition qui l’ont passé au gril aujourd’hui.

«J'ai entendu clairement le désaccord avec mes recommandations de ne pas déclencher d'enquête publique, ainsi que les allégations concernant mon intégrité et mon indépendance. Ces allégations sont simplement fausses», a déclaré M. Johnston durant un comité parlementaire acrimonieux.

Les conservateurs, tout comme les bloquistes et les néodémocrates, réclament tous la démission de l’ex-gouverneur général et la tenue d’une enquête publique indépendante. M.Johnston, nommé rapporteur spécial par Justin Trudeau, a rejeté l’idée d’une enquête publique, et refuse de démissionner malgré les demandes du parlement.

Il a répété qu’il n’était pas possible de discuter d’informations classifiées en public, comme l’exigerait une enquête publique. Il a cependant été incapable d’expliquer pourquoi sachant que ceci a été fait dans le cas de l’enquête sur l’explosion du vol 182 d’Air India en 1985 ou encore dans le cas de l’affaire Maher Arar plus récemment.

Témoignant pendant trois heures, M. Johnston a passé la majorité du temps à défendre bec et ongles son indépendance et sa réputation, tandis que les députés rappelaient ses liens familiaux de longue date avec le premier ministre, ses accointances avec la Chine et la Fondation Trudeau.

«Je n’aurais pas accepté cette responsabilité si j’avais été en conflit d’intérêts», a-t-il répété.

M.Johnston a aussi vivement défendu sa conseillère spéciale, Sheila Block, qui a versé plus de 7500 $ en dons au Parti libéral du Canada entre 2006 et 2022, en plus de participer à une levée de fonds pour M.Trudeau en mars 2021.

«Je ne vois pas de conflit. Sheila Block est une éminente conseillère. Elle m’a servi très fidèlement lorsque le premier ministre Harper m’a invité à entreprendre une autre enquête très difficile il y a environ 15 ans», a-t-il souligné.

Le rapporteur spécial a répété qu’il n’avait pas trouvé de preuve que l’ingérence étrangère, bien qu’elle existe, ait eu des conséquences sur les élections de 2019 et 2021. Toutefois, il a admis ne pas avoir rencontré les officiels d’Élections Canada pour mener son analyse bien qu'ils enquêtent activement sur la situation.

Ceci a «stupéfait», le député bloquiste, Alain Therrien. Pour lui, le rapporteur spécial a livré un travail «bâclé». Dans la même veine, le néodémocrate Peter Julien a souligné qu'une telle rencontre aurait été «très importante», avant de prendre la décision de recommander ou non une enquête publique.