C'est la fin de la «guerre du golf»

La «guerre du golf» est terminée. Les circuits PGA et LIV, impliqués dans de nombreuses poursuites depuis l'an dernier, ont annoncé leur fusion, mardi.

Cet accord met du même coup fin à tous les litiges judiciaires qui sont présentement devant les tribunaux.

Les deux entités étaient en «guerre» depuis la création de la LIV, un circuit financé par des fonds saoudiens, qui ont investi plus de 2 milliards $ dans l'entreprise. La LIV a disputé ses premiers tournois l'an dernier.

«Après deux années de perturbations et de distractions, c'est une journée historique pour le sport que nous aimons», a déclaré le commissaire de la PGA, Jay Monahan.

Plusieurs têtes d'affiche de la PGA, dont Phil Mickelson et Dustin Johnson, avaient choisi de se joindre à la nouvelle ligue, qui offre des bourses astronomiques et où les épreuves sont de plus courtes durées. Mickelson a empoché pas moins de 200 millions $ pour se joindre à la LIV; Johnson, 150 millions $.

D'autres vedettes, comme Tiger Woods et Rory McIlroy, avaient préféré demeurer fidèles à la PGA et avaient vertement critiqué les golfeurs qui penchaient vers le nouveau circuit.

Les golfeurs qui avaient «déserté» la PGA avaient été maintes fois pointés du doigt pour avoir accepté par le fait même l'argent du fonds d'investissement saoudien (le PIF), alors que des rapports accablants pointent du doigt l'Arabie Saoudite, notamment pour la façon dont elle bafoue les droits de la personne.

Pourtant, dans une note envoyée aux joueurs de la PGA mardi, dont ESPN a obtenu copie, le commissaire Monahan a écrit que le PIF deviendrait le premier commanditaire du circuit. Le PIF fera des investissements «pour bâtir une entreprise encore plus forte et robuste», a-t-il laissé savoir.

«Ça n'a aucun sens!»

Les démarches, qui ont eu lieu au cours des sept dernières semaines, semblent s'être faites à l'insu de nombreux joueurs des deux ligues et de leurs agents, selon ESPN, qui ont été surpris pour cette bombe dans le monde du golf.

«Mon coeur a un peu lâché», a d'ailleurs dit au réseau sportif un agent qui représente plusieurs golfeurs de la LIV et dont l'identité n'a pas été révélée.

«Ça n'a aucun sens, a ajouté un joueur de la PGA. La LIV peine à fonctionner. Ça ne marche pas. Maintenant, on lui lance une bouée de sauvetage? Est-ce que la morale de l'histoire est qu'il faut toujours seulement prendre l'argent?»

Les deux circuits ont dit qu'ils travailleraient «en collaboration et de bonne foi afin d'établir un processus juste et objectif pour tous les joueurs [de la LIV] qui souhaitent ravoir leur carte de membre de la PGA pour la suite de la saison 2023».

Ces derniers avaient été bannis de la PGA, mais pouvaient prendre part aux tournois majeurs qui n'étaient pas régis par celle-ci.

Quant à la LIV, elle terminera assurément sa saison 2023, qui se conclut le mois prochain en Espagne. On ignore cependant ce qui adviendra du circuit au terme de la campagne.