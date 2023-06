La Québécoise coincée à Punta Cana expulsée de l’hôpital

Sylvie Benoît, cette Québécoise coincée à Punta Cana en raison de soins médicaux avoisinant les 100 000 $ qu’elle est incapable de payer, a été expulsée de l’hôpital.

La femme de 61 ans, assurée par la Croix-Bleue pour son séjour, a omis de mentionner un problème de santé pulmonaire qui l’afflige.

En vertu de quoi l’assureur n’est pas dans l’obligation de rembourser les frais d’hospitalisation.

En l’apprenant, le médecin de l’hôpital de la République dominicaine l’a débranchée de la source d’oxygène, selon la famille, puis deux jours plus tard, elle s’est vue expulsée du centre hospitalier avec en main des médicaments pour la durée d’une semaine.

«Je me sens impuissante, dépendante de mon frère et très anxieuse. Ça me donne encore plus de misère à respirer», peine-t-elle à s’exprimer.

Son frère déplore n’avoir reçu aucun aide du gouvernement du Québec ou du Canada et craint de voir sa sœur y laisser sa peau.

«Elle fait à peine du salon à la salle de bain, elle est complètement épuisée. Elle n’a pas de forces, elle n’a plus de muscles. Il ne lui reste que la peau et les os. Donc, on demande l’aide des gouvernements pour nous aider à la rapatrier au Canada. Ça va prendre absolument un avion-ambulance. Elle ne pourra jamais sortir d’ici avec la température qu’il fait à l’extérieur. Il fait 32-33 degrés avec l’humidité. Elle va complètement suffoquer, c’est irrespirable pour elle. Elle va en mourir».

Québec a affirmé qu’il s’agit d’une responsabilité individuelle, donc que c’est à Mme Benoît et à ses proches d’entreprendre les démarches pour obtenir un avion-ambulance afin de revenir au pays.