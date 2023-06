Les feux de forêt, la faute des «terroristes verts», selon Maxime Bernier

Les feux de forêt qui ravagent le pays n’ont «rien à voir avec les changements climatiques» mais sont la faute des «terroristes verts» et de l’extrême gauche, avance le chef du Parti populaire du Canada (PPC) Maxime Bernier, qui remet en cause l’impact des activités humaines sur le climat.

«Je gage qu’une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changements climatiques», a lâché M. Bernier, sans aucune preuve, dans une publication sur Facebook mardi.

«L’extrême gauche est experte pour inventer et créer des crises qu’elle peut ensuite exploiter.»

Pour étayer son point, le chef du PPC a partagé des articles de journaux qui mentionnent des pistes criminelles pour des incendies récents à Chapais, dans le Nord-du-Québec, et à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé à l’Agence QMI qu’elle évaluait une possible piste criminelle pour trois feux survenus autour de Chapais, où l’avis d’évacuation a récemment été levé.

Il y avait toutefois plus de 400 feux répartis sur l’ensemble du territoire canadien au moment d’écrire ces lignes, dont 158 au Québec, selon un décompte du Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Pourfendeur de l’«alarmisme climatique» et de toute mesure visant à mettre un prix sur la pollution, Maxime Bernier avait déclaré lors d’un point de presse à Ottawa, en 2018 qu’«il y a des changements climatiques qui existent, mais la question est de savoir si c’est l’homme qui cause ces changements climatiques ou non».

«C’est ça, la vraie question. Je ne suis pas un scientifique pour me prononcer là-dessus.»

Le réchauffement climatique déterminant

Sur le fond, les liens entre le réchauffement climatique et la hausse de la fréquence et de l’intensité des feux de forêt en Amérique du Nord constituent un consensus scientifique. Des questions subsistent sur le degré de l’impact des changements climatiques.

Selon le professeur Yves Bergeron de l’UQAM et de l’UQAT, les changements climatiques auront comme principal impact au Canada des saisons de feux plus longues et plus intenses en raison d’hivers plus courts et de printemps plus longs et plus secs.

«On sait qu’on est dans une trajectoire où il va y avoir de plus en plus d’incendies», disait en entrevue vendredi dernier M. Bergeron, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie et aménagement forestier et spécialiste des feux de forêt.

Les scientifiques d’Environnement Canada avaient évalué dans un rapport en 2019 que le Canada se réchauffait deux fois plus vite que le reste de la planète. Le même rapport trouvait que les conditions seraient de plus en plus «extrêmes» pour les feux de forêt et les pénuries d’eau en été.

Un phénomène «marginal», selon Charette

À Québec, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a minimisé la recrudescence des théories climatosceptiques concernant l’origine des feux de forêt qui sévit sur les réseaux sociaux.

Il s’agit d’un phénomène qui demeure «relativement marginal», venant de gens qui ne sont pas représentatifs de la population, selon lui. «C’est une petite minorité qui parle fort et qui essaie d’attirer l’attention notamment à travers les réseaux sociaux», a-t-il observé.

«La population, elle, est très sensible aux changements climatiques et elle souhaite que les gouvernements agissent en la matière», croit le ministre Charette.

Maxime Bernier est actuellement en campagne dans l’élection partielle de Portage-Lisgar, au Manitoba. C’est la troisième fois qu’il tentera de se faire élire sous la bannière du PPC, qu’il a fondé en 2018 après avoir été défait dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC).

