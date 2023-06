Lettre du maire de Lévis: pourquoi il était essentiel d’acquérir des terrains de Rabaska

L’acquisition par la Ville de Lévis d’une partie des terrains appartenant à la société en commandite Rabaska est essentielle et nécessitait, le 2 juin dernier, une intervention des membres du conseil municipal afin que la Ville de Lévis puisse conserver le contrôle de lots stratégiques d’importance, situés à l’est de son territoire.

Les terrains de Rabaska couvrent une superficie de 271 hectares, ce qui équivaut à trois fois la grandeur des plaines d’Abraham.

L’acquisition de ces immeubles nous permettra de moduler le développement de ce secteur pour nos besoins futurs, et ce, dans l’intérêt public.

Ma première responsabilité en tant que maire de la Ville de Lévis est de protéger les intérêts de ma population, et c’est dans cet esprit que le conseil municipal a agi.

Futures actions

La Ville dispose en effet de peu de terrains pour la réalisation future d’actions visant à répondre à ses besoins de développement et de projets publics. Les terrains acquis se situent dans un secteur névralgique pour le développement de la Ville.

La décision d’acquérir 50% de la superficie des terrains de Rabaska est donc le fruit d’un long processus de travail, au cours duquel la Ville de Lévis a exprimé publiquement, et à multiples reprises ses intentions, notamment:

le 17 septembre 2022, lors d’une rencontre avec le premier ministre François Legault et les candidats caquistes de Lévis;

le 25 novembre 2022, lors d’une rencontre de travail avec le ministre Bernard Drainville;

le 20 décembre 2022, lors d’une rencontre de travail avec la ministre Martine Biron;

dans le cadre du mémoire déposé lors des consultations prébudgétaires 2023-2024 du ministère des Finances;

par le biais de nombreux articles de journaux parus dans différents médias au cours des derniers mois.

Puis, en avril dernier, nous avons à nouveau signalé nos intentions et demandé au gouvernement du Québec un retour, au plus tard le 2 juin 2023. Devant la nécessité de protéger l’intérêt public et les pouvoirs d’intervention de la Ville en matière d’aménagement du territoire, le conseil municipal de Lévis n’a eu d’autre choix que d’enclencher des procédures menant à l’acquisition d’une partie des terrains situés dans le secteur est de notre ville et appartenant à la société en commandite Rabaska.

Ambition

En tant que maire, je souhaite assurer le développement de notre territoire en adéquation avec les ambitions des Lévisiennes et des Lévisiens.

À cet effet, les terrains acquis serviront à créer une réserve foncière, protéger le patrimoine municipal et assurer une pérennité financière pour la Ville de Lévis. Il s’agit des fins municipales dont l’application relève du conseil de ville. Ces démarches faciliteront ainsi la réalisation d’actions, de développement et de projets publics, et permettront à la Ville de maîtriser l’urbanisation au bénéfice de ses citoyennes et citoyens.

Comme mentionné à plusieurs reprises la semaine dernière, nous nous engageons à travailler avec nos différents partenaires afin d’assurer un développement harmonieux sur le territoire de la Ville de Lévis, dans le respect de la réglementation municipale et des grandes orientations que nous nous donnerons.

Les usages qui seront déterminés et autorisés sur le site feront l’objet d’une consultation auprès de la population de Lévis afin de proposer un développement respectueux des ambitions des Lévisiennes et des Lévisiens, au bénéfice des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

Je tiens à réitérer ma volonté ferme de poursuivre le développement de notre grande région, notamment avec le projet de Zone économique métropolitaine, un projet mobilisateur, auquel nous collaborons depuis le tout début, et qui nous permettra, avec l’ensemble de nos partenaires, de nous positionner favorablement sur le marché québécois, canadien et international.

En terminant, laissez-moi être clair: je me suis engagé en politique pour défendre les intérêts de ma population dans une perspective de solidarité régionale.

Je compte respecter cet engagement.

Gilles Lehouillier, Maire de Lévis