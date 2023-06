Marchand souhaite que les autres villes de la région et d'ailleurs interdisent la vente de pesticides

Le maire de Québec aimerait que les autres villes de la communauté métropolitaine emboîtent le pas et imitent la capitale, qui interdira la vente de glyphosate, un pesticide nuisible.

La Ville de Québec a annoncé son intention d'interdire dès 2024 la vente de pesticides sur son territoire. Le maire Bruno Marchand a convenu que la réglementation proposée est en partie symbolique, puisqu'elle ne s'applique pas aux villes voisines.

Pour cette raison, il souhaiterait que les autres municipalités de la Communauté métropolitaine de Québec et même de l'extérieur s'inspirent de ce que fait Québec.

«Il y a un symbole fort, mais c'est plus que symbolique. C'est de dire aux gens: attention, ce geste-là a des conséquences sur notre environnement, sur votre terrain, sur la nappe d'eau. [...] Si on est tout seuls dans notre bateau et que juste à l'extrémité de notre bateau il y a des gens qui vendent ces produits nocifs, on a un problème.»

Consultations publiques

Il souligne que les modifications apportées par la Ville, qui vise maintenant à interdire la vente au lieu de demander des permis pour les utilisateurs de pesticides comme prévu au départ, ont été inspirées des consultations publiques.