Minute Pizza signe un partenariat avec Le Grec

Trois mois seulement après son lancement, l'entreprise Minute Pizza connaît une vitesse de croissance fulgurante et pour suffire à la demande partout en province, elle vient de s'unir avec un fleuron de la Mauricie. Les pizzas du Grec se retrouvent désormais dans les machines distributrices.

Minute Pizza poursuit sa lancée et s'associe avec Le Grec Baie-Jolie. Les pizzas prêtes en trois minutes sont désormais celles cuisinées par l'équipe du mythique restaurant.

« Ils ont une capacité de production. Ils sont un manufacturier de pizza et nous des distributeurs. Chacun sa chaise et on va réussir à fournir sans que nos machines soient en rupture de stock à chaque fois. Ils nous aident à grossir », confie le président de Minute Pizza, Sébastien Manseau.

Le partenariat entre les deux entités a été conclu afin de mieux répondre à la forte demande. L'usine de Trois-Rivières, qui prépare déjà les pizzas congelées du Grec vendues en épiceries, permettra de produire des milliers de pizzas destinées aux machines distributrices.

« Ça tombe à point. On a la capacité et on a du temps de ligne de libre en usine. On vient donc combler nos heures et faire travailler nos employés. C'est le meilleur des deux mondes », commente Dimitris Yannopoulos, président du Restaurant et des produits Grec Baie Jolie.

« On a adapté le produit avec les recettes de Minute Pizza. Il y a plus d’intrants et d’ingrédients étant donné que ses machines distributrices cuisent comme un four commercial. Ce n’est pas les mêmes besoins qu’un four conventionnel à la maison », poursuit-il.

Quarante machines distributrices représentent en production entre 10 000 à 16 000 pizzas par semaine. D'ici la fin du mois de juillet, cent machines Minute Pizza seront en fonction dans la province. Une projection qui dépasse grandement les attentes.

D'autres produits seront aussi ajoutés au menu au cours des prochains jours, comme du spaghetti gratiné, des nachos et même une pizza déjeuner signé Le Grec.

L'intérêt est grandissant. Les entrepreneurs de Minute Pizza sont en démarches pour percer en Outaouais et en Ontario. Il y a même de la demande aux Îles-de-la-Madeleine.