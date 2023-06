Montréal: agression armée dans un parc de l’arrondissement Saint-Laurent

Un homme a été blessé au terme d’une agression à l’arme blanche survenue, mardi en début de soirée, dans un parc de l’arrondissement Saint-Laurent.

C’est vers 17 h 15 que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel concernant un homme blessé par arme blanche dans le parc Aimé-Caron, situé sur la rue Muir.

Thierry Laforce / Agence QMI

À leur arrivée sur place, les policiers ont localisé un homme de 18 ans blessé au haut du corps. Ce dernier a été transporté en centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour sa vie, selon Jeanne Drouin, porte-parole du SPVM.

Thierry Laforce / Agence QMI

Les causes et circonstances entourant cet événement sont toujours inconnues et aucune arrestation n’a eu lieu.

Thierry Laforce / Agence QMI

La scène a été protégée afin de permettre aux enquêteurs de faire leur travail.