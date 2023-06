Nicki Minaj annonce son premier album en cinq ans

Nicki Minaj a confirmé qu’elle préparait son premier album en cinq ans.

L’interprète d’Anaconda a annoncé la nouvelle ce lundi (5 juin 2023). «10/20/23 The Album», a-t-elle tweeté avec des emojis d’un CD et d’un nœud rose.

Le nouvel album sera le cinquième de la rappeuse à l’origine de Chun Swae, cinq ans après la sortie de Queen en 2018, le quatrième album de la star qui a atteint la deuxième place au classement des albums du Billboard 200.

Nicki Minaj avait déjà sous-entendu via Instagram le mois dernier qu’elle serait bientôt la tête d’affiche d’une tournée. «Voulez-vous que j’interprète cette chanson sur le NM5 TOUR?» avait posté la rappeuse en légende d’une vidéo Instagram de son simple Seeing Green, réalisé en collaboration avec Drake et Lil Wayne. «Voulez-vous un YMCMB STADIUM TOUR après ça? J’ai la chance de rapper avec les meilleurs de tous les temps. Et j’apprends encore d’eux en coulisses tous les jours.»

Nicki Minaj n’a pas confirmé si son prochain album, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, sortira sur son propre label, Heavy On It, dont elle a annoncé la création au début d’année dans son émission Queen Radio.