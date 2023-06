EN VIDÉO | On «craque» pour ces jeans! Un denim spécialement conçu pour les plombiers

Une publicité audacieuse de la compagnie québécoise Canac souhaite redonner de la dignité aux plombiers avec un pantalon spécialement adapté aux contraintes du métier.

Le «Denim de la dignité» est décrit sur le site de la compagnie comme un «jean anti-craque de fesses spécialement conçu pour les plombiers.»

TVA Nouvelles

Le pantalon cache ainsi «tout type de craque», assure-t-on, qu’elle soit «longue, courte, évasée ou poilue.»

Le directeur marketing de Canac, Patrick Delisle, ne regrette pas cette publicité, qu’il qualifier volontiers «d’audacieuse», même s’il est conscient que des plombiers pourraient se sentir insultés.

TVA Nouvelles

«Chez Canac, on est habitué d’être sur la limite de l’humour et de pousser la note côté créativité et originalité. On a une communauté de clients qui sont habitués de nous voir allez là, donc on n’a pas hésité longtemps», a-t-il détaillé en entrevue à TVA Nouvelles.

Bien que le ton soit humoristique, les jeans existent bel et bien.

«Évidemment, on produit ça ici à la bonne franquette au Québec», nuance-t-il.

TVA Nouvelles

Les jeans ne sont pas disponibles à la vente, mais quelques chanceux pourront en obtenir une paire, puisque les denims seront tirés dans les prochains jours.