Plaintes aux compagnies aériennes: voici celle qui donne le plus d’ouvrage à l’Office des transports du Canada

C’est la compagnie de transport aérien Flair Airlines qui donne le plus de fil à retordre en termes de plaintes auprès de l’Office des transports du Canada, suivie de près par Sunwing, selon une récente compilation.

«La plupart des plaintes [97%] sont réglées de manière informelle, au moyen de la facilitation ou de la médiation; d’autres plaintes font l’objet d’un processus décisionnel formel», a précisé l’Office des transports du Canada (OTC) pour introduire le tableau.

L’étude, qui s’est tenue entre avril 2022 et mars 2023, ne répertorie que les compagnies aériennes qui reçoivent au moins une plainte aux 100 vols. Elle a permis de faire ressortir sept compagnies aériennes canadiennes qui auraient reçu entre 3,3 et 15,3 plaintes aux 100 vols en moyenne sur cette période.

Après Flair Airlines (15,3), Sunwing a affiché 13,8 plaintes au compteur. La compagnie aérienne Swoop s’est ensuite classée en troisième avec 13,2, suivie par WestJet (6,6), Lynx Air (5,4), Air Canada (4,3) et finalement Air Transat (3,3).

Du côté des compagnies étrangères, l’Allemande Lufthansa Airlines a fait l’objet du plus grand nombre de plaintes, avec une moyenne de 37,6 aux 100 vols. Qatar Airways avec 24,5 et Royal Air Maroc avec 21,2 sont respectivement deuxième et troisième.

Les plaintes seraient soumises à l’OTC «après que le passager a tenté de résoudre le problème directement avec la compagnie aérienne», a ajouté l’agence fédérale.

«Les données sur les plaintes sont basées sur les renseignements fournis par les passagers et pourraient ne pas avoir été révisées par l’OTC au moment de la publication», a-t-elle poursuivi sur son site web.