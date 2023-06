Présence de smog: comment en limiter les conséquences sur la santé?

Plus de 150 feux de forêt détériorent actuellement la qualité de l’air dans la province du Québec; des précautions sont de mises afin de limiter les conséquences du smog sur la santé.

Environnement Canada a ainsi émis des avertissements afin d’alerter les citoyens sur le smog engendré par les incendies qui ravagent la province.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont particulièrement touchées.

AFP

Mais les régions de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais ne sont pas épargnées elles non plus.

«La combustion libère certaines particules qui sous l’effet des rayons du soleil se transforment en une sorte d’ozone qui est irritante et qui possède des propriétés toxiques», détaille en entrevue à TVA Nouvelles Diana Lamarre, pharmacienne et professeure à l’UdeM.

Les symptômes de l’exposition au smog peuvent se manifester de différentes façons :

-Picotement des yeux, larmoiement.

-Écoulement nasal, irritation des sinus.

-Mal de gorge, toux légère.

-Mal de tête.

La Santé publique demande ainsi aux citoyens d’être vigilants, puisque, «la fumée des incendies de forêt peut avoir des effets sur la santé des personnes, peu importe leur âge, et particulièrement les personnes asthmatiques et celles souffrant de problème cardiaque ou de problèmes respiratoires.»

«Les enjeux de la qualité de l’air touchent tout le monde», rappelle toutefois en entrevue à TVA Nouvelles Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement.

Mme Pétrin-Desrosiers signale par ailleurs que les «effets cumulatifs» de la pollution sur la santé sont encore mal connus, et qu’à cet égard, il est préférable de se montrer prudent.

Afin de limiter leur exposition au smog, les citoyens peuvent prendre certaines mesures :

-Limiter leurs déplacements, ou rester à l’intérieur.

-Consulter l'indice de la qualité de l'air dans leur région

-Fermer les fenêtres de leur maison, de leur espace de travail et de leur voiture.

-Arrêter l’échangeur d’air.

-Éviter les routes achalandées et privilégier le transport collectif.

-Ne pas faire d’exercice physique à l’extérieur.