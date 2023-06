Saison estivale: des services du CIUSSS seront suspendus ou modulés

Alors que certains employés du réseau de la santé, en Estrie, craignent le pire pour la prochaine saison estivale, le CIUSSS a dévoilé, ce mardi, son plan pour permettre à son personnel de prendre des vacances. Certains services seront suspendus ou encore modulés pour cette période.

La modulation des services s’est accentuée comparativement à 2022. Cette tendance ne devrait pas s’essouffler l’an prochain, prévient le CIUSSS.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Il manque présentement 1 500 employés en Estrie. Pour concilier pénurie de main-d’œuvre et vacances estivales, le CIUSSS n'a d'autre choix que de fermer 70 lits supplémentaires à l’an dernier, pour un total de 175. Ça représente près de 15% des lits sur tout le territoire de l’Estrie.

« On maintient une capacité d’hospitalisation dans tous nos centres hospitaliers », soutient Annie Boisvert, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique générale et spécialisée.

Les activités au bloc opératoire seront aussi au ralenti. À Magog, par exemple, la moitié des salles seront fermées entre juillet et août. Pendant ce temps, plus de 11 500 personnes sont en attente d'une chirurgie. Certains centres de vaccination, de dépistage et de prélèvement seront aussi fermés jusqu'en août.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Pour le syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est, ces modulations et ces fermetures étaient nécessaires considérant le manque de personnel. « Notre inquiétude, c’est que malheureusement il y aura encore l’utilisation de temps supplémentaires obligatoires (TSO), de déplacements forcés ou encore de travailler en infériorité numérique, comme par exemple dans les CHSLD », commente Stéphanie Goulet, présidente par intérim à la FIQ Estrie.

Du côté du comité des usagers du CHU, le président, Claude Lemoine, craint notamment l’impact de ces ajustements de services sur les listes d’attente. « Il semble que plus ça va, pire c’est. L’usager en fin de compte sera celui qui paiera la note. [...] Si à la reprise des activités, il n’y a pas de rattrapage significatif, n’en déplaise au ministre, ce ne sera pas drôle. Ce ne l’est déjà pas, et ça le sera encore moins », croit-il.

Le CIUSSS assure que tous les services d'urgences seront maintenus. Il en va de même pour les services en santé mentale. Tous les patients touchés par ces modulations de services seront informés par leur point de contact. Le CIUSSS invite la population, si la situation le permet, à faire appel aux autres ressources disponibles en santé comme la ligne 811, le guichet d’accès à la première ligne (GAP) ou un pharmacien.