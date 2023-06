Semaine de l’océan: pourquoi le Canada doit-il respecter sa promesse?

Près d’un demi-million de Canadiens participent à la deuxième édition de la Semaine de l’océan au pays qui se déroule du 2 au 11 juin.

• À lire aussi: Grande barrière de corail: l'Australie annonce un investissement important pour sa préservation

• À lire aussi: L'Arctique privé de glace de mer en été dès 2030, s'alarment des scientifiques

Plusieurs activités éducatives sont organisées afin de sensibiliser la population à la fragilité des écosystèmes et de rappeler au gouvernement qu’il est important de respecter sa promesse de protéger 30% des océans d’ici 2030.

Parmi ces activités, on compte le nettoyage des berges, des visites guidées, des activités en ligne, notamment à Montréal, Québec et Gatineau.

Au Biodôme de Montréal, des animateurs scientifiques se sont adressés mardi à des jeunes en ligne et en personne au sujet de la faune et la flore marine.

«Une anémone, on associe ça à un voyage au Mexique, mais on en a aussi au Québec et ces animaux-là sont fragiles. Donc, non seulement on va parler des espèces qu’on retrouve, mais aussi de la fragilité des espèces-là et de notre impact en tant qu’humain sur cet écosystème», explique Étienne Laurence, responsable de la programmation et de l’éducation au Biodôme.

Anne-Marie Asselin, biologiste et directrice générale chez Organisation Bleue insiste sur l’importance de protéger les océans déjà pollués de microplastiques.

«[L’océan] est pollué évidemment, c’est sûr que les changements climatiques l’affaiblissent», déclare-t-elle.

Pour connaître la programmation complète, consultez le site web de la Semaine de l’océan Canada.