24 Juin: voici l’occasion de visiter l’Assemblée nationale

Les Québécois pourront découvrir les méandres du siège de l’Assemblée nationale qui ouvre ses portes au grand public à l’occasion des célébrations de la Fête nationale le 24 juin.

La présidente de l’Assemblée nationale Nathalie Roy invite le grand public à une journée portes ouvertes qui sera ponctuée notamment par des visites guidées et en soirée par des activités festives sur le parvis de l’Assemblée nationale.

«Après trois ans d'absence, nous nous ferons un plaisir d'ouvrir de nouveau les portes du parlement pour célébrer la fête nationale du Québec», s’est enthousiasmée Nathalie Roy dans un communiqué, mardi.

«Ce sera une occasion privilégiée pour les Québécoises et les Québécois d'en apprendre plus sur les dessous de l'Assemblée nationale et d'explorer des lieux emblématiques chargés d'histoire», a mentionné Mme Roy.

Les visiteurs pourront ainsi suivre un parcours inédit et découvrir des lieux habituellement inaccessibles au public, comme le salon de la présidence et le parquet de la salle de l’Assemblée nationale, a-t-on précisé de même source.

Lors de ces célébrations qu’on anticipe grandioses, le public pourra apporter son pique-nique pour profiter des lieux extérieurs, tandis que la fête se poursuivra avec une veillée de danse traditionnelle, selon la programmation rendue publique.