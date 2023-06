À Zeste et à TVA: un gros printemps télé pour Stéphane Fallu

Stéphane Fallu a une grosse rentrée télé ce printemps. Il prend la barre de Sur le pouce dès jeudi sur Zeste, et sa série Refuge animal: mission Aristopattes débarque à TVA dans une semaine.

L’humoriste et animateur remplace Benoit Roberge, qui a animé le rendez-vous gourmand Sur le pouce pendant cinq saisons. Stéphane se dit chanceux de découvrir les meilleures cantines de la Belle Province, mais il a dû réajuster le tir après quelques jours de tournage parce qu’il mangeait trop!

«Il a fallu que je ralentisse, sinon je n’aurais pas survécu tellement c’était bon!» a-t-il dit à l’Agence QMI.

Gourmand, Stéphane l’est assurément et il prend plaisir à multiplier les rencontres avec les gens qui bossent dans toutes les adresses visitées à travers le Québec, amenant son humour et sa bonne humeur sur la route.

«C’est comme un rêve de petit gars. C’est tellement le fun de faire un show de bouffe!»

En plus des cantines traditionnelles qui servent de la poutine, des chiens chauds et des hambourgeois, l’émission nous présente des équipes qui jazzent leur menu pour proposer des mets métissés faisant voyager les clients.

«On a visité des cantines comme si on allait à travers le monde. Autant du côté du Portugal, de l’Inde et de l’Asie. La bouffe de rue fait maintenant partie des cantines.»

Stéphane a découvert plein de plats et il s’est intéressé à leur confection. Il a aussi été surpris de constater que les cantines s’approvisionnent beaucoup en produits locaux, et il visite même des casse-croûtes végans.

«C’est très ludique, on fait des jeux avec les équipes. On voit également la réalité des casse-croûtes, l’emploi, les jeunes qui y travaillent, le côté touristique et le monde de la place, les habitués. Ce sont des rencontres incroyables, c’est comme une continuité de Refuge animal pour moi. Autant Refuge ce sont des rencontres humaines, autant Sur le pouce ce sont des rencontres humaines, mais avec quelque chose de passionnant qui est la bouffe.»

«Mission Aristopattes»

En plus de Sur le pouce, qui est diffusée sur Zeste chaque jeudi, à 22h, dès le 8 juin, Stéphane sera présent dans la grille de TVA, où son émission Refuge animal: mission Aristopattes, déposée sur la plateforme Vrai l’an dernier, sera diffusée chaque mercredi, à 19h, à compter du 14 juin.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

L’humoriste n’est jamais bien loin non plus. Stéphane est en rodage cet été avec du nouveau matériel. «Ça fait du bien de recommencer, mais j’avais oublié comment c’était stressant de faire un spectacle. Les gens sont bien réceptifs.»

Un toit pour les jeunes en difficulté

Stéphane est aussi impliqué dans la Maison Stéphane Fallu, située dans sa ville, Chambly, en Montérégie. Cette ressource gérée par l’organisme POSA est ouverte depuis le 29 juin 2022 et héberge de jeunes hommes en difficulté qui sont laissés à eux-mêmes quand ils atteignent leur majorité. L’équipe souhaite ajouter des lits pour les femmes dans la même situation. Plusieurs activités de financement sont organisées pour soutenir l’organisme, dont une soirée d’humour le 15 juin prochain. Plus d’information est disponible en ligne.