Bataille à venir sur le déneigement: Marchand prépare une hausse des taxes, selon l’opposition

L’opposition estime que le maire de Québec prépare le terrain pour une hausse de taxes en se dédouanant sur les coûts élevés du déneigement. Bruno Marchand s'en défend, mais réitère qu'il faudra faire des choix.

«Je pense qu’on met la table pour une hausse de taxes», a lancé le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve. Selon lui, l’administration Marchand use d’une manœuvre politique en mettant le tout sur le dos du déneigement. Il est convaincu que la Ville n’abaissera pas son niveau de services parce que, note-t-il, le déneigement, «ce n’est pas quelque chose sur quoi les citoyens sont prêts à économiser».

«On essaie de justifier à l’avance une augmentation de taxes en disant: “Si vous voulez les mêmes services, ça va coûter plus cher”.»

Des choix

Le chef de Québec d’abord réagissait aux propos de M. Marchand, qui affirmait la veille lors de la présentation des résultats financiers 2022 que des choix devront être faits sur le déneigement.

Mercredi, le maire a assuré qu'il n'avait pas de plan pour hausser les taxes, mais il a essentiellement répété ses propos de la veille. «Dans les cinq, dix prochaines années, avec la hausse des coûts qu'on voit actuellement, c'est impossible de se dire qu'on va garder le même niveau de service, que ça ne coûtera pas plus cher et qu'on ne tiendra pas compte des effets écologiques.» Le déneigement est passé de 50 à 80M$ dans les dernières années.

Mardi, il avait dit: «Si le citoyen dit: “On veut que ça soit déneigé dès qu’il tombe un centimètre”, et que c’est ça notre choix, bien on va monter le compte de taxes de 10%, on va avoir une gratte dans chaque rue et on va faire bien le travail.» Il se pose maintenant la question à savoir si Québec veut continuer à être la grande ville qui ramasse la neige le plus tôt après une précipitation.

Comité plénier et consultation

Un comité plénier sur la question se tiendra d’ailleurs lundi après-midi. Aucune option n’est écartée et les élus feront partie de la discussion, a promis M. Marchand. Il a aussi ouvert la porte à une consultation citoyenne.

Selon Claude Villeneuve, il s’agit d’un faux débat, parce qu’il existe des moyens d’économiser dans une Ville sans réduire les services de ramassage de la neige, qui sont la «base».

Le chef de la deuxième opposition, Patrick Paquet, abonde dans le même sens. «J’espère que le maire embarquera pas dans la bataille parce que je peux déjà dire qui va gagner: ça va être nous.»

GES

Il croit aussi que le maire prépare les citoyens à une hausse des taxes supérieure à 2,5%. «On va essayer de mettre ça sur le dos de l’environnement en disant: “On va vous donner un moins bon service, mais vous allez participer à la réduction des GES.”»

La sécurité des citoyens est en jeu, et ce n’est selon lui «pas une bonne mesure à prendre», puisqu’il s’agit d’un service essentiel.

On devrait plutôt explorer d’autres façons de réduire les GES, dit M. Paquet, comme l’utilisation de camions qui fonctionnent à l’énergie verte.

Rapport financier

Par ailleurs, les deux oppositions ont critiqué l'utilisation des surplus de 65,7M$ dégagés à Québec en 2022. Claude Villeneuve estime qu'ils devraient être utilisés pour l'itinérance et les logements sociaux.

Patrick Paquet déplore le fait que la dette est plus élevée que ce qui avait été anticipé, même si elle continue à descendre. Selon lui, cela ne fait que commencer. Avec l'arrivée du tramway et avec les taux intérêt qui vont continuer de monter, il prévoit que la dette va s'accroître et que les citoyens vont en payer le prix par des hausses de taxes. Les surplus devraient selon lui aller au remboursement de la dette.