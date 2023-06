Au tour de Chibougamau dans le Nord-du-Québec d’être menacé par les incendies de forêt. Quelque 7500 Chibougamoises et Chibougamois ont dû évacuer leur résidence d’urgence hier soir afin de se rendre à Roberval au Saguenay–Lac-Saint-Jean où ils ont été accueillis à bras ouverts par les autorités et les citoyens.

Après avoir fait plusieurs heures de route pour se rendre à destination, près de 300 évacués avaient gagné l’aréna de Roberval cette nuit et ce matin.

«Tout s’est organisé hier en quelques heures après l’annonce de la mairesse de Chibougamau. On a monté 450 lits durant la nuit et on est allé chercher tout ce dont on avait besoin comme produits d’hygiène, comme nourriture. Les gens de Roberval ont été extraorodinaires», relate le maire de Roberval, Serge Bergeron.

⚠️🔥 MODIFICATION DU TERRITOIRE TOUCHÉ - Interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’état et fermeture de chemins pic.twitter.com/fjcki1RFY2 — Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (@mrnfqc) June 3, 2023

Ce dernier raconte que les Robervalois veulent venir en aide aux évacués. «Ça affluait ici pour nous dire: ❝Je veux aider, je veux faire du bénévolat.❞ Des gens sont restés cette nuit pour monter des lits, des gens sont venus offrir leur maison, leur gîte, leur chalet. C’est un exemple de solidarité incroyable», se réjouit le maire Bergeron.

Malgré l’aide mise en place rapidement pour les gens évacués, certains ont vécu la situation difficilement. «Il y a de la nervosité, de l’anxiété. J'ai vu des dames arriver en pleurant hier, fait savoir le maire. Les autorités ont toutefois prévu le coup. «On a une belle équipe du CIUSS qui s’occupe de les prendre en charge et de les calmer», précise-t-il.