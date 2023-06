Christian Bégin a été opéré pour une tumeur au cerveau

Christian Bégin reprend du mieux. Pour la première fois depuis l’intervention chirurgicale au cerveau qu’il a subie il y a un peu plus de deux mois, le comédien a donné des nouvelles de son état de santé.

Étant maintenant «hors de danger», Christian Bégin, qui a fêté ses 60 ans le 16 mars, a écrit un long message sur ses réseaux sociaux pour parler de son opération et de la suite de ses projets professionnels.

«Le 29 mars dernier, suite à un scan providentiel commandé par des maux de tête récurrents, j’ai subi une importante intervention chirurgicale au cerveau, écrit-il. La formidable équipe de neurochirurgie du CHUM menée par le plus grand que nature Dr Michel W. Bojanowski a procédé à l’ablation d’une tumeur bénigne mais préoccupante dont la présence exigeait une intervention rapide et un minimum de deux mois d’arrêt de travail.»

«Tout s’est extrêmement bien déroulé, poursuit-il. J’étais entre les mains d’une équipe exceptionnelle et du plus haut calibre, bien entouré, bien aimé et maintenant je suis hors de danger et je me remets sagement et sûrement en selle.»

En raison de l’exigence que demande un spectacle seul en scène, Christian Bégin annonce qu’il a pris «à contrecoeur» la décision d’annuler le reste de sa tournée pour le spectacle Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin.

«Une épreuve comme celle-là invite à la réflexion. [...] Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en moi, qui m’ont fait confiance dans ce projet et qui ont acheté des billets témoignant ainsi de leur soutien.»

«J’ai la tête pleine de projets»

Du côté de la télé, le comédien a retrouvé son siège d’animateur pour les six derniers épisodes de la septième saison de l’émission Y’a du monde à messe. « Je tiens à remercier affectueusement André Robitaille d’avoir si généreusement accepté de me remplacer le temps de mon absence. Un défi qu’il a relevé [...] avec grâce, élégance et brio.»

Christian Bégin a aussi repris «avec la même joie» les tournages de la 16e saison de Curieux Bégin. «Une saison qui verra son nombre d’épisodes plus que doubler puisque nous tournerons 25 émissions.»

«Je vais bien, j’ai la tête pleine de projets et suis vraiment heureux de retrouver le chemin du travail et surtout les gens qui le rendent si nécessaire, stimulant et signifiant. Encore. Plus que jamais.»

«Merci à toutes et tous, collègues, camarades, ami.es., aimé.e.s, famille, gens du public pour votre immense soutien, votre grande sollicitude et votre rassurante compréhension. [...] Je suis de retour. Toutte va ben été. Morceau par ti-boutte...»

L’artiste a conclu son message en disant qu’aucune entrevue ne sera accordée à ce sujet.