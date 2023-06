«On va être obligé de laisser brûler Clova»: ces paroles prononcées par le premier ministre François Legault en début de semaine ont fait craindre le pire aux résidents du village forestier de la Haute-Mauricie. Près de trois jours plus tard, Clova résiste toujours aux flammes.

Privés de renfort, les citoyens du village n’ont eu d’autre choix que de prendre la situation en main.

Des centaines d’hectares de forêt ont déjà été ravagés par les flammes. Les conditions météorologiques favorables des dernières heures ont permis aux citoyens de contrôler le brasier.

«Le feu est contrôlé. Avec le froid, même s’il y a beaucoup de vent, le feu a été contrôlé aujourd’hui, il est contrôlé à 100%. Ça a brûlé beaucoup [...] on a été protégé par une montagne de feuilles, plein de petites choses qui sont arrivées qui nous ont donné un coup de main», a abordé Dominic Vincent, propriétaire du restaurant Clova, en entrevue avec Paul Larocque à l’émission «Le Bilan».

Si les habitants du village situé en Haute-Mauricie peuvent aujourd’hui pousser un léger soupir de soulagement, c’est grâce à l’ingéniosité de certains villageois qui ont développé des moyens pour venir à bout des flammes.

«On s’est montés des camions-citernes qu’on a pu arroser dans les endroits où il n’y avait pas d’eau. Je pense que ça a aidé. Il y a eu une soirée où c’était critique [...] on est restés là, on a déversé environ 35 000 litres d’eau dans la soirée, et on a réussi à contenir la forêt pour pas que ça traverse la voie ferrée pis la route forestière entre Clova et Parent», explique-t-il avec fierté.

Dans certains cas, les équipes ont mis les bouchées doubles pour sauver les propriétés privées.

«Il y a une nuit qu’on a arrosé pour sauver le chalet de Louis. On a arrosé jusqu’à 4 h du matin. On était à équipement réduit, c’était un peu désuet. On s’est équipés nous-mêmes. On a été capables de travailler à combattre, à réduire [les flammes] le lendemain matin», précise-t-il, ajoutant que les combattants du feu de la SOPFEU ont prêté main-forte aux citoyens quelques heures plus tard.

Malgré tous les efforts consacrés, certains chalets ont été réduits en cendres, dont celui de Louis.

La chaleur et le manque de temps pour combattre les flammes auront eu raison de la résidence du couple.

