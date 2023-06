Combat des circulaires: le gagnant de la semaine est...

Malgré une semaine relativement moins avantageuse qu’à la normale en ce qui a trait aux diminutions de prix en circulaires, un épicier remporte quand même la palme en raison de ses nombreux bons rabais.

Il s’agit de Maxi qui se positionne tout juste devant Super C.

«Ce n’est pas une grande semaine, mais on a un gagnant qui se démarque», indique le fondateur de Glouton, Jean-François Gagné-Bérubé.

Parmi les rabais dignes de mention cette semaine, on compte la laitue verte ou romaine du Québec est à 0,99$ chez IGA et la laitue Iceberg est disponible au prix de 0,84$ chez Walmart.

«Dans le cas de Walmart c’est un petit peu moins cher, mais c’est importé. On a une belle sélection du côté d’IGA avec des récoltes locales, on en profite.»

Le melon d’eau entier sans pépin (9 lb) est également à 3,48 chez Maxi.

«Ce n’est vraiment pas cher, un melon d’eau comme ça c’est lourd, c’est gros, ça coûte cher à transporter donc ça montre à quel point c’est une belle aubaine à ce prix-là et il faut en profiter.»

Le prosciutto San Daniele est aussi à 2,99$ pour 100g chez IGA.

«C’est extrêmement rare qu’on a ce prix-là, c’est le meilleur prix depuis 1 an, explique M. Gagné-Bérubé. C’est normalement autour de 6$ le 100 grammes. C’est une très belle aubaine.»

La mozzarella fraîche Saputo de 190g est de son côté à seulement 3$ chez Walmart.

«On a jamais enregistré un prix aussi bas pour la marque et le format, donc c’est très intéressant», continue le fondateur de Glouton.

Est-ce que ça vaut la peine?

Thon blanc Clover Leaf (170 g) à 2,99$ chez Maxi

«Ça reste un bon prix pour le thon blanc. Si on aime cette variété, c’est un bon prix.»

Bœuf haché mi-maigre (1,1 kg) à 8$/paquet chez Maxi

«C’est un bon prix, par contre, je vous dirais de vérifier l’emballage en épicerie parce que des fois il y a de petites disparités de poids.»

Chair à saucisse italienne Johnsonville (375 g) à 5,49$ chez Maxi

«C’est un prix qui est correct, mais parfois d’acheter les saucisses déjà faites à la livre, on obtient un meilleur prix. On a juste à les défaire nous-même et profiter de la chair.»

Champignons Portobello à 4 pour 6,49$ chez Provigo

«Pour ce format-là et la marque, on n’a pas vu plus bas depuis mai 2022 donc c’est un bon prix.»

Pétoncles géants (400 g) à 17,99$ chez Provigo

«Dans la circulaire de la semaine dernière on avait le même article, mais à 22,99$, donc une différence de 5$.»

Filet de saumon frais canadien à 10,77$ et chilien à 9,77$ chez IGA

«Ce qui est intéressant, c’est qu’on a l’option du canadien qui est plus écologique.»

Pâtes alimentaires Primo (700-900 g) à 1,47$ chez Super C

«On a eu du 99 sous récemment, mais ça reste la meilleure aubaine pour cette semaine.»

Épinards frais chez 2,49$ chez Métro

«La circulaire mentionne seulement «paquet», donc regarder en magasin le poids ou la taille pour voir de quoi ça a l’air.»

