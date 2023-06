Des enfants toujours traumatisés quatre mois après la tragédie de Laval

Des parents se mobilisent pour éviter à leurs enfants de revivre le traumatisme du 8 février dernier alors que des autobus pourraient emprunter de nouveau le rond-point proche de la garderie Sainte-Rose, à Laval.

Les parents ont appris dans les derniers jours que les véhicules de la Société de transport de Laval (STL) devraient faire leur retour dans le quartier.

Une pétition, qui a récolté quelques centaines de signatures, a été déposée devant le conseil de ville pour demander que la reprise du trajet de la ligne 151 ne se fasse qu’en septembre.

Mélanie Goulet fait partie de ces parents. Sa fillette de cinq ans et demi s’est retrouvée coincée sous l’autobus en février dernier.

Elle n’a pas de séquelles physiques, mais garde de nombreuses séquelles psychologiques.

«Pour elle la tragédie ça a une odeur, ça a des sons, ils ont entendu des cris de leurs amis. Elle a beaucoup peur de perdre les gens, c’est un gros enjeu (...) L’enjeu de sécurité, c’est le plus gros défi qu’on a», a-t-elle raconté en entrevue à TVA Nouvelles.

«Une des choses par lesquelles on est passé pour lui faire accepter de retourner à la garderie, c’était de la sécuriser en lui disant que c’était un événement unique, que ça ne se reproduirait plus et en plus qu’il n’y aurait plus d’autobus à passer là.»

Du côté de la STL, on indique que les chauffeurs ont la consigne de faire un détour en attendant la date de reprise du service habituel.

«Notre ligne d’autobus 151 a repris du service depuis le 29 mai sur Terrasse Dufferin jusqu’à la rue Sicotte. Nos chauffeurs ont reçu la consigne de faire ce détour en attendant qu’une date de reprise du service habituel soit convenue avec la direction de la garderie Sainte-Rose.»

En début d'après-midi, la STL a finalement confirmé à TVA Nouvelles que la reprise du circuit était décalée de trois mois.