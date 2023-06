Gaspésie: d'importants dégâts en raison des pluies

Les importantes quantités de pluie qui s'abattent sur la Gaspésie depuis quelques jours provoquent des inondations, des fermetures de route, des éboulements et des pannes, si bien que le petit village de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine se retrouve complètement isolé.

«Pas d'électricité, pas de réseau internet et le fait qu'on ne puisse pas aller dans les localités avoisinantes c'est sûr que c'est gênant un petit peu», a lancé le maire de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Joël Côté.

Depuis mardi soir, la route 132 est fermée sur deux tronçons, entre Gros-Morne et Manche-d'Épée ainsi qu'entre Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Grande-Vallée.

Facebook: Daniel Côté

Ainsi, la petite municipalité de Sainte-Madeleine se retrouve isolée.

L'éboulement qui s'est produit à Gros-Morne et l'affaissement de la chaussée qui s'est produit du côté de Sainte-Madeleine a fait tomber des poteaux d'Hydro-Québec, ce qui prive les résidents d'électricité.

Le réseau cellulaire a aussi été affecté. Mercredi après-midi, quelque 650 résidents de la Haute-Gaspésie étaient privés de courant.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Aujourd'hui, on arpente les 11 kilomètres de la municipalité, on est à l'affût des gens qui sont dans le besoin. On a ouvert l'hôtel de ville, on invitait les gens à venir à la chaleur, à jouer au Scrabble. On est chanceux que ce ne soit pas l'hiver», a mentionné le maire Joël Côté.

Le maire espère que le réseau cellulaire sera rétabli le plus rapidement possible afin de pouvoir communiquer avec ses citoyens.Mercredi après-midi, les équipes d'Hydro-Québec et de Telus attendaient l'autorisation du ministère des Transports pour faire les travaux nécessaires selon le maire.

Photo: MTQ

Des quantités très impressionnantes de pluie

Sur la pointe nord-est de la Gaspésie, ce sont entre 100 et 160 millimètres de pluie qui sont tombés depuis lundi après-midi.

«Avec des quantités comme ça, qui sont tombées en environ 36 heures, c'est un évènement qui est extrême, qui est rare», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

La pointe de la Gaspésie pourrait encore recevoir entre 15 à 25 millimètres de pluie d’ici jeudi matin.

«Ca va être intermittent tout ça, donc les précipitations fortes sont vraiment derrière nous», a ajouté M. Bégin.Des rivières sous surveillance.

Twitter: Daniel Côté

À Gaspé, cinq rivières étaient sous-surveillance mercredi.

L'une des rivières principales de Gaspé, la rivière Dartmouth était en inondation mineure mercredi.

«Des ponceaux ont subi des dégâts, l'eau n'a pas pu s'évacuer, donc ça a débordé sur des routes. À Rivière-au-Renard, la piste cyclable a été inondée, un parc pour enfant, un terrain de balle molle, quels seront les dégâts? On le saura quand l'eau va se retirer», a indiqué le maire de Gaspé, Daniel Côté.

En tout, cinq résidences se sont retrouvées isolées parce que les routes d'accès avaient subi des dommages. Deux résidences ont dû être évacuées.Mercredi après-midi, les débordements se résorbaient progressivement.

Plusieurs routes et rues demeuraient toutefois fermées en raison d'inondations.