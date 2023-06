«Grey's Anatomy»: Katherine Heigl admet que son départ a été «un peu flou»

Katherine Heigl a révélé que son départ de Grey's Anatomy avait été une période de confusion.

L'actrice de 44 ans s'est récemment entretenue avec son ancienne camarade de Grey's Anatomy Ellen Pompeo, 53 ans, pour la série Actors on Actors de Variety.

Au cours de leur conversation, la star, qui a quitté la série dramatique médicale en 2010, est revenue sur ce qu'elle avait ressenti après son départ. Elle était partie à la suite de rumeurs de disputes sur le plateau, qui lui ont donné une réputation d'être une actrice difficile. « Ma tête, mes tripes, mon esprit, ma vie, tout était en vrac. J'avais un niveau d'anxiété bien trop élevé », a déclaré la star de Firefly Lane.

Pendant son passage dans la série, elle avait été qualifiée en coulisses de « diva ». « Pour moi, tout est un peu flou, et il m'a fallu des années pour apprendre à gérer ça, à le maîtriser, a-t-elle déclaré. Je ne peux même pas dire que je le maîtrise (...) Et si vous laissez le stress être présent trop longtemps, non géré et non traité, il peut être paralysant. »

Ellen Pompeo, qui a été la star de Grey's Anatomy pendant 19 saisons, a ajouté qu'au cours des premières années de la série, les acteurs avaient fait l'objet de beaucoup d'attention. « Il y avait beaucoup d'attention sur tout ce que nous faisions tout le temps, et tout était amplifié. Et ça a ajouté à l'émotion et en quelque sorte ça a rendu les scènes meilleures et la série meilleure et plus populaire », a-t-elle confié.

Katherine Heigl n'a pas fait de réapparition dans la série depuis son départ en 2010.