Inflation: une application fait le bonheur des citoyens de la Mauricie

En période d’inflation, une nouvelle application attire l’attention des clients et des commerçants, en Mauricie.

À la fin de la journée, les pains de certaines boulangeries seront vendus au tiers de leur prix dans un panier surprise sur l'application Too Good To Go. Une initiative qui permet aux commerçants de ne pas accumuler les produits invendus, en plus de faire goûter leurs marchandises.

Au total, 25 commerçants sont actifs sur l'application, en Mauricie, mais il y a aussi des restaurateurs comme les Rôtisseries Ti-Coq qui se tournent vers l'application pour vendre à faible prix des repas qui n'ont jamais été réclamés.

En restauration, les erreurs de commandes sont récurrentes: commandes non réclamées, erreur de produits, problèmes de communication. Le commerce met donc des boîtes de frites à vendre sur l’application pour un prix moindre. Cela lui permet d’éviter les pertes.

Les boîtes de produits surprises se vendent comme des petits pains chauds. En maximum 20 minutes, les boîtes des commerçants trouvent toutes preneurs.

Plusieurs de ses produits se seraient normalement retrouvés au sein d'organismes comme Moisson Mauricie Centre-du-Québec.

La directrice adjointe de l'organisme a confirmé à TVA Nouvelles qu’elle appréhende prochainement un impact négatif sur la quantité de nourriture qu'elle reçoit.

Chaque année, près de 99 000 tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées en Mauricie. L’équivalent de 33 fois la superficie du parc national de la Mauricie.