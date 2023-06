La qualité de l’air à Ottawa est pire qu’à Mexico

La qualité de l’air à Ottawa est actuellement pire qu’à Mexico en raison des incendies de forêt, a déploré le ministre fédéral de l’Environnement.

«La qualité de l'air dans notre capitale nationale est pire qu'à Mexico, à Jakarta et à Kolkata. Nous avons tout cela à cause des incendies de forêt, et quelle est la réponse du Parti conservateur? Rendre la pollution gratuite à nouveau. Cela n'arrivera pas de ce côté-ci de la Chambre», a déclaré le ministre Steven Guilbeault au parlement, mardi, alors que les conservateurs critiquaient la taxe sur le carbone.

Rappelons que les niveaux élevés de pollution de l'air se sont développés en raison du smog des incendies de forêt. Les panaches de fumée au Québec et dans le nord-est de l'Ontario ont entraîné une détérioration de la qualité de l'air.

Les polluants provenant de la fumée des feux de forêt peuvent parcourir des milliers de kilomètres à partir du foyer d’incendie.

Cette fumée s’est d’ailleurs transportée jusque dans la ville de New York. Mardi, l’indice de qualité de l’air (IQA) de la ville était supérieur à 200, soit une qualité «très mauvaise pour la santé». Mercredi, l’IQA de New York a diminué pour atteindre 158, ce qui équivaut à dire que la qualité de l’air est «mauvaise pour la santé».

À Ottawa, l’IQA frôle les 300 depuis lundi, et a même atteint 298, mercredi. Au-delà des 300, la qualité de l’air est considérée comme «dangereuse».

En comparaison, la ville de Mexico affichait un IQA de 88, mercredi, soit une qualité de l’air «modérée».

Notons qu'il y avait encore 149 feux de forêt en activité au Québec en date de mercredi.

Plus de 15 000 décès par an

Selon les plus récents chiffres du gouvernement du Canada, la pollution atmosphérique est l’une des principales causes environnementales de décès et de maladie au Canada. Elle entraîne environ 15 300 décès chaque année, et sa valeur économique se chiffre à 120 milliards $ par an.

Soulignons par ailleurs que le 7 juin 2023 marque la Journée de l’air pur au Canada. Célébrée depuis 1999, elle est consacrée à «l’importance de la qualité de l’air pour notre santé, notre environnement et notre économie», peut-on lire sur le site du gouvernement.

À lire aussi : Les meilleurs purificateurs d'air