Les feux de forêt s’invitent dans le baseball majeur

Les nombreux feux de forêt qui sévissent présentement, notamment au Québec, ont forcé le baseball majeur à reporter deux matchs mercredi.

Il s’agit de la partie entre les White Sox de Chicago et les Yankees à New York, ainsi que de la rencontre entre les Tigers de Detroit et les Phillies à Philadelphie. Les clubs receveurs de ces deux matchs en ont fait l’annonce, précisant que ceux-ci seront disputés dans la journée de jeudi.

Plus tôt, le réseau MLB Network a révélé que le baseball majeur surveille les conditions environnementales de plusieurs villes où doivent se jouer des matchs. La ligue est d’ailleurs en communication avec des experts médicaux et météorologiques.

Avec l’accord de l’Association des joueurs, le circuit a le pouvoir de reporter un match en raison de la qualité de l’air. Il l’a d’ailleurs fait pendant la campagne 2020, lorsque des feux de forêt ravageaient la région du nord-ouest de l’Amérique du Nord.

À Toronto, la partie entre les Blue Jays et les Astros de Houston ne semble pas en danger.

Toutefois, l’unique formation canadienne des ligues majeures a annoncé que le duel sera disputé avec le toit du Rogers Centre fermé. Les Jays ont ajouté que la situation pourrait changer si Environnement Canada annonce une amélioration de la qualité de l’air d’ici le début de la partie.

La Ville Reine a atteint le niveau 7 sur l’index de la qualité de l’air en après-midi, qui est considéré comme un risque élevé.