Les jeunes filles invitées à fêter avec Rammstein au FEQ: «ça me faisait l’effet qu’on avait préparé un buffet», affirme un ex-employé

Un ancien employé du Festival d’été de Québec affirme que les membres de l’entourage de Rammstein lui ont passé la commande de trouver «des jeunes filles très belles» pour festoyer avec le groupe après son concert sur les plaines d’Abraham, en 2010.

Voyez son témoignage dans la vidéo principale.

• À lire aussi: Allégations de nature sexuelle: Rammstein voulait des jeunes filles pour faire la fête à Québec en 2010

• À lire aussi: Le chanteur de Rammstein accusé d’agressions sexuelles: des mesures de protection pour le public féminin exigées par le gouvernement allemand

• À lire aussi: Le chanteur de Rammstein accusé d’être un prédateur sexuel par des dizaines de jeunes femmes

En entrevue à TVA Nouvelles, cet homme, qui a préféré conserver son anonymat, mentionne que Rammstein voulait qu’il remplisse l’arrière-scène d’une trentaine ou quarantaine de jeunes filles.

«On ne m’a pas spécifié d’âge, mais on m’a bien spécifié des jeunes filles très belles», relate cet ex-employé, qui avait accès à l’arrière-scène et qui affirme avoir dit non à deux reprises aux gens de Rammstein.

Son témoignage s’ajoute à celui de l’ex-directeur général Daniel Gélinas, qui a confirmé au Journal, mardi, qu’une telle demande avait été déclinée par l’organisation du FEQ.

Rammstein est plongé dans la tourmente depuis que son chanteur Till Lindemann a été accusé par plusieurs femmes d’être un prédateur sexuel. Il aurait drogué et agressé sexuellement des spectatrices triées sur le volet, lors des concerts du groupe

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

.

Sélection

Malgré le refus obstiné du FEQ, Rammstein aurait tout de même réussi à rassembler une trentaine de filles à l’arrière-scène, après le concert sur les Plaines, selon l’ex-employé.

«Autant des mineurs que des adultes», précise-t-il.

«Peut-être une demi-heure après, certains membres du groupe et peut-être des techniciens se sont pointés. Ils ont commencé à jaser, observer. Ça me faisait l’effet qu’on avait préparé un buffet et qu’on [s’] apprêtait à sélectionner les jeunes filles.»

Aucune participante à la fête n’a rapporté avoir été agressée.

Écoutez le segment culturel avec Florence Lamoureux via QUB radio :

Début de la tournée

En dépit des graves allégations visant son chanteur, Rammstein a amorcé triomphalement sa tournée estivale de stades devant des dizaines de milliers d’admirateurs, mercredi soir, à Munich.

Bien que des manifestants se soient présentés à la porte du stade, aucun incident majeur n’a été signalé, selon la presse allemande.

Aucun geste de solidarité envers le groupe n’a été effectué par les spectateurs, contrairement à ce qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux où des inconditionnels du groupe métal avaient émis l’idée de s’agenouiller pour marquer leur soutien à Rammstein.