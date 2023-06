Depuis que les feux de forêt font rage en Abitibi-Témiscamingue, l’élan de solidarité remarquable des citoyens envers les évacués a été salué par l’ancien député de la circonscription d’Abitibi-Ouest, François Gendron.

La situation diffère d’une ville à l’autre dans la région, a-t-il affirmé en entrevue à l’émission «La Joute». Alors que les gens de Normétal et de Saint-Lambert craignent la progression d’un brasier près de leurs villages, plusieurs d’entre eux ont trouvé refuge à La Sarre.

«La Sarre les a accueillis, et un certain nombre est allé à Dupuis [...] ces gens-là sont inquiets, mais ça se peut pas comment ils travaillent fort, sont solidaires», a-t-il exprimé.

Les combattants du feu sont à pied d’œuvre sur le terrain depuis au moins quatre jours, malgré les effectifs réduits. Un responsable de la SOPFEU a affirmé en matinée que l’organisation «manquait de pilotes».

«Il y a des arrosages tous les matins depuis quatre jours, tous les soirs depuis quatre jours autour du village [de Normétal] on me dit que le feu est à peu près à 2,5 kilomètres, et si le vent continue d’être très nordique, ça fait peur aux gens de La Reine, de Clerval et ça fait peur jusqu’à Rapide-Danseur», détaille l’ex-politicien à Paul Larocque.

Les défis qui attendent les Abitibiens sont nombreux, alors que la région ne prévoit pas de pluie d’ici les cinq prochains jours.

Malgré tout, la population ne se laisse pas anéantir par l’ampleur de ces incendies historiques.

«Le moral est extraordinaire. J’ai jamais vu des gens aussi déterminés et aussi confiants. C’est des gens audacieux et des gens fiers, les Abitibiens. Ils vont tout faire. Il y a énormément de bénévoles, énormément de pompiers volontaires des municipalités avoisinantes», se réjouit celui qui a représenté la région à l’Assemblée nationale pendant près de 42 ans.

Sur la Côte-Nord, des installations d’Hydro-Québec font l’objet d’une importante surveillance. En Abitibi et dans le Nord-du-Québec, la communauté se mobilise pour protéger des infrastructures économiques.

