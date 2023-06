«On a décampé en catastrophe»: des villégiateurs rattrapés par les feux

Quatre pêcheurs de Trois-Rivières se sont retrouvés encerclés par des feux de forêt autour du lac Albanel, au nord de Chibougamau, même s’ils savaient, vendredi, à leur arrivée, qu'un risque d'évacuation les guettait, en raison des incendies forestiers.

• À lire aussi: Feux historiques: les ressources du Canada sont «étirées», dit Trudeau

Après une première journée de pêche, ils devaient déjà quitter la forêt.

«On respirait beaucoup de boucane et on avait peur que le feu prenne à l’endroit où nos véhicules étaient stationnés», a expliqué l'un d'eux.

Leur chemin du retour était très angoissant, ne voyant presque rien devant eux.

Des animaux comme des ours et des orignaux, aussi, couraient dans tous les sens, apeurés par les feux.

Ils ont d'abord atteint Chibougamau quelques heures avant les évacuations.

Puis, ils ont poursuivi leur route vers Roberval, où ils croyaient erronément pouvoir trouver refuge pour la nuit. Les résidents évacués occupaient toutefois presque toutes les chambres d'hôtel en ville. Ils ont donc continué leur route jusqu'à Trois-Rivières, où ils sont arrivés en pleine nuit.

TVA Nouvelles

«Quand on est arrivé à Chibougamau, mardi, c'était l'enfer. Le plafond était super bas. La fumée était à la hauteur des poteaux de téléphone. La SOPFEU était en train de faire des tranchées dans le bois », a indiqué l’un des pêcheurs.

Ils ne sont pas les seuls à avoir dû évacuer. Les pilotes d'hydravions d'Air Mont-Laurier ont été sollicités dans les dernières heures. Ces derniers assurent normalement le transport des clients vers des pourvoiries.

«On avait au-delà de 120 personnes à sortir, particulièrement en Mauricie. Les choses se sont passées quand même assez bien avec les quatre appareils que nous avons ici en opération, mais il y avait beaucoup d'émotions là-dedans, les gens étaient inquiets » a fait savoir le propriétaire d'Air Mont-Laurier, Norman Ouellette.

Plusieurs pêcheurs ou chasseurs devront malheureusement faire une croix sur leur semaine en nature si la situation ne s'améliore pas. C'est le cas de Patrick Lévesque, un ancien guide de plein air du secteur de Clova qui devait célébrer les 77 ans de son père dans les bois.

TVA Nouvelles

«Le forfait commence le 17 au 24 juin donc une semaine de pêche. On s'en va au Réservoir Gouin. Ça fait presque un an que c'est booké et ce serait plate en maudit. Ç’a l'air de s'améliorer alors on garde espoir», a-t-il dit.