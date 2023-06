Plus de patrouilles organisées depuis quelques semaines dans le Village

La police, les services sociaux, et même la Société de transport de Montréal (STM) se mobilisent depuis plusieurs semaines pour ramener le sentiment de sécurité dans le quartier du Village, un secteur qui a défrayé la chronique cet hiver.

C’est ce qu’indique un premier bilan présenté mercredi par la Ville de Montréal. Elle y dresse un portrait des actions entreprises par la cellule de crise multipartite créée en février dernier pour redorer le blason de ce quartier populaire.

Ainsi, ce sont 2200 interventions qui ont été réalisées dans ce secteur du 6 mars au 4 juin dernier. La plupart sont des cas de référencements ou d’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité vers des services d’aide.

Près de 40 ressources ont été dédiées au Village parmi les rangs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Des équipes d’enquêtes ont aussi été mises en place pour mener des opérations en matière de stupéfiants.

De son côté, la STM a bonifié la présence de ses constables spéciaux dans la station Berri-UQAM, située à l’entrée du quartier.

L’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) a pu compter sur l’ajout d’une équipe de nuit, mais aussi d’un duo d’intervenants présent tous les jours aux Jardins Gamelin et d’un autre dans les secteurs du Village et du Quartier latin.

«Nous sommes devant une situation complexe, qui nécessite la mobilisation de toutes les expertises», a souligné la mairesse Valérie Plante.

Depuis cet hiver, l’élue a milité à plusieurs reprises pour un soutien accru de Québec et d’Ottawa afin de faire face aux enjeux de cohabitation, à l’itinérance et aux problèmes de toxicomanie dans le secteur.

Plus de propreté

Les opérations de propreté ont par ailleurs été intensifiées dans le secteur. Fin mai, l’arrondissement de Ville-Marie avait annoncé 2 millions $ supplémentaires à son budget de 23 millions $ pour bonifier ses activités d’entretien.

Un contrat a notamment été accordé pour le nettoyage des entrées des commerces sur la rue Sainte-Catherine Est.

Ces mesures s’ajoutent aux 426 000$ prévus par l’arrondissement pour ajouter «de l’amour et de la beauté» à la place Émilie-Gamelin avec l’installation de sculptures d’animaux et de verdure jusqu’en septembre prochain.

«Nous allons continuer de déployer des actions concertées pour répondre aux enjeux du secteur tout au long de l’été», a assuré Mme Plante.