«Silence, on tourne!»: Claudine Mercier, la scène après la retraite

Retraitée depuis presque cinq ans, Claudine Mercier remontera sur les planches cet été dans l’adaptation québécoise de la pièce française à succès «Silence, on tourne!».

Un retour sur scène qui n’aurait certainement pas été possible sans la confiance qu’elle a envers Emmanuel Reichenbach, qui signe l’adaptation, mais qui est aussi un ami et un collaborateur de longue date, et Encore Spectacle, qui a jadis produit ses tournées.

À quelques semaines de la première, l’humoriste de 61 ans qui est aussi artiste peintre et illustratrice, s’est dite fébrile de retrouver la scène, et surtout le public. «Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas fait de scène, ça fait drôle. J’ai hâte de retrouver cette énergie-là», a-t-elle dit à l’Agence QMI, spécifiant avoir «trouvé ça ben le fun» de se remettre en action et de pouvoir «vivre ce beau “trip” de gang».

Loin des feux de la rampe depuis la fin de sa dernière tournée en 2018, Claudine Mercier a depuis pris le temps de respirer et de faire autre chose. Avec une amie, elle a notamment écrit une pièce de théâtre pour enfants qui sera montée un peu plus tard, mais pas avant 2024, a-t-elle précisé. Elle a aussi accepté de faire les illustrations d’un livre pour enfants, sur lesquelles elle compte bosser cet été entre les représentations.

«J’adore les enfants et quand tu écris pour eux ce qui est le fun, c’est que tout se peut.[...] J’ai aussi beaucoup de plaisir à dessiner et à créer des personnages. J’ai d’ailleurs découvert comment travailler avec l’iPad et les différents outils. J’aime le résultat que ça donne, mais c’est sûr que ça me prend énormément de temps», a répondu l’humoriste.

Bien qu’elle voudrait essayer d’écrire quelques «jokes» cet été «juste pour voir», Claudine Mercier ne sait pas si elle voudrait un jour, concrètement, retenter le diable avec un nouveau spectacle d’humour. «Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas écrit de blagues. Je suis un peu rouillée. Je ne sais pas si j’ai le goût de me rembarquer là-dedans», a-t-elle confirmé, tout en indiquant qu’elle resterait ouverte à ce qui pourrait lui arriver.

«Je ne fais pas de plans. Je fais comme ça vient. J’écoute mon instinct», a exprimé la comédienne, ajoutant que le simple fait d’entendre des rires dans une salle de spectacle suffisait à raviver, chaque fois, son intérêt pour le métier.

Un partenariat-phare pour le Théâtre de Gilles-Vigneault

«“Silence, on tourne!” est une comédie qui a une belle originalité dans sa structure. Il y a des drames en coulisses, des triangles amoureux, des petites intrigues autour qui alternent toujours avec ce petit tournage, qui en fin du compte n’aboutit jamais et qui est plus chaotique qu’autre chose», a expliqué mercredi le dramaturge Emmanuel Reichenbach à l’Agence QMI, lors d’une répétition devant les médias.

L’histoire de la pièce se situe dans un théâtre, investi par une équipe de cinéma qui y tourne un film. Évidemment, rien ne va comme sur des roulettes. Catherine Proulx-Lemay, y campe le rôle de la machiniste, Michel Olivier Girard celui du réalisateur et Marc St-Martin celui de l’assistant-réalisateur qui guidera le public lors des tournages, parce que les spectateurs deviendront en quelque sorte les figurants du film.

Roger Léger, Catherine Paquin-Béchard et Louis-Olivier Mauffette jouent pour leur part les rôles des comédiens tandis que Catherine Bouliane incarne une maquilleuse un peu spéciale qui ne semble pas comprendre le français.

Emmanuel Reichenbach, qui a adapté «Sainte-Marie-la-Mauderne» en 2022, compte poursuivre sur sa lancée et continuer de travailler de pair avec le Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme aussi longtemps que possible. Il travaille d’ailleurs actuellement sur la prochaine pièce qui sera jouée dans ces lieux, l’an prochain.

L’adaptation québécoise de la comédie «Silence, on tourne!», mise en scène par Charles Dauphinais et produit par Encore Spectacle en collaboration avec Juste pour rire, sera présentée du 23 juin au 12 août au Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme.