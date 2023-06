Taux directeur: «on peut prédire une autre hausse d’ici la fin de l’année»

La hausse de 0,25% du taux directeur par la Banque du Canada le portant pourrait ne pas être la dernière de l’année.

C’est ce qu’a affirmé en entrevue à TVA Nouvelles le directeur de district des Spécialiste hypothécaires mobiles TD, Alexandre Bélanger, précisant que la Banque du Canada n’a pas atteint jusqu'ici sa cible pour limiter l’inflation.

«La Banque du Canada veut la maintenir entre 2 et 3%, dit-il. Avec l’augmentation de ce matin, on peut même prédire potentiellement une autre hausse d’ici la fin de l’année. On va voir avec les données au niveau de l’économie, principalement au niveau de l’emploi où les données devraient sortir bientôt.»

Pendant que les propriétaires ayant acheté une propriété récemment à taux variable doivent payer des centaines de dollars de plus chaque mois en raison de la hausse des taux d’intérêts, le reste de la population dépense davantage, ce qui n'était pas prévu.

«On a connu une croissance du produit intérieur brut au niveau de l’économie canadienne à 3,1%, c’est supérieur à ce qu’on anticipait, explique-t-il. Au niveau de l’économie on voit que les gens dépensent beaucoup principalement dans les services, tout ce qui touche les restaurants, les bars, le secteur des voyages aussi, ce sont des secteurs qui sont en croissance. Donc au niveau de l’inflation, la Banque du Canada n’est pas en mesure d’atteindre les cibles.»

Alors que les prix des propriétés ont recommencé à augmenter au cours des derniers mois dans la métropole, les premiers acheteurs devront continuer à prendre leur mal en patience.

«Les premiers acheteurs, ce n’est pas évident pour eux d’accéder à la propriété actuellement», affirme l’expert.

