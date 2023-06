Un blitz de vaccination pour les 12 et 18 mois à Trois-Rivières

Une clinique de rattrapage de vaccination est en place à l'hôpital Saint-Joseph, à Trois-Rivières. La clientèle ciblée pour 48 h est les 12 et 18 mois.

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec a mis en place une clinique de rattrapage, après avoir repoussé de nombreux rendez-vous de vaccins pour les bébés.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«On sait que l'immunité c'est important. On l’a vu avec la COVID-19. Je travaille dans le domaine de la santé. J'étais fâchée, j’ai d’ailleurs fait une plainte et, le lendemain, j'ai eu un appel. Un hasard ou pas ? Mais, je suis bien contente qu'elle reçoive ses vaccins de 18 mois», a confié une maman à TVA Nouvelles.

Avant de recevoir l'appel pour la clinique de rattrapage, des parents commençaient à regarder dans d'autres CLSC dans des régions voisines pour prendre rendez-vous.

Dans certains cas, le vaccin pour les infections graves au méningocoque et le rappel pour la rougeole, rubéole et varicelle étaient repoussés de cinq à six mois de la date prévue. Des enfants allaient recevoir leurs vaccins de 18 mois à quelques jours de leur deuxième anniversaire.

La clinique de rattrapage est en place jusqu'à jeudi. Au total, 34 rendez-vous ont été planifiés. Le CIUSSS MCQ dit gérer les rendez-vous déplacés chaque semaine. Il confirme avoir donné suite rapidement aux plaintes reçues. Les parents qui ont des inquiétudes peuvent contacter les équipes de Périnatalité petite enfance de leur CLSC.