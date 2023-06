Amputé de la moitié de son crâne après une agression brutale: son assaillant libéré après 4 mois

Un homme qui a perdu la moitié de son crâne à la suite d'une violente agression s'est dit furieux que son agresseur bénéficie d'une libération anticipée, alors qu'il n'a passé que quatre mois derrière les barreaux.

Son agresseur, Kyle Stephenson, devrait être libéré après avoir purgé moins d'un cinquième de sa peine pour l'attaque non provoquée contre Braden Stromberg.

M. Stromberg, 27 ans, a été plongé dans un coma de deux semaines et a failli mourir après que M. Stephenson l'a frappé dans le Derbyshire en Angleterre, le 2 mai de l'année dernière.

M. Stromberg vit désormais dans la crainte qu'une simple chute, ou un coup à la tête puisse le tuer.

Il est aussi obligé de porter un casque pour protéger son cerveau sans protection chaque fois qu'il sort de chez lui.

Photo tirée de Facebook | Braden Stromberg

M. Stephenson, 32 ans, a reconnu avoir causé des lésions corporelles graves et a été condamné à un an et dix mois et demi de prison en février.

Il devrait toutefois être libéré de prison après avoir passé seulement quatre mois derrière les barreaux.

M. Stromberg a critiqué cette décision, se disant «dévasté» par la nouvelle.

«J'ai l'impression qu'on m'a privé de justice. Quatre mois, ce n'est même pas assez pour qu'une plante d'intérieur pousse. C'est ridicule», a-t-il dit sur Facebook.

«Je n'ai même pas encore été opéré et lui est sorti et peut vivre sa vie», ajoute-t-il.