Ça va brasser! Les turbulences violentes en vol vont augmenter, préviennent des scientifiques

Les turbulences violentes que peut éprouver un appareil aérien ont considérablement augmenté depuis les 50 dernières années; leur fréquence devrait par ailleurs s'aggraver, signalent des scientifiques.

• À lire aussi: Sept personnes hospitalisées après de fortes turbulences lors d’un vol

• À lire aussi: Plusieurs passagers vomissent en raison de turbulences

• À lire aussi: Vol d'Hawaiian Airlines: au moins 36 personnes blessées après de fortes turbulences

Publiée jeudi dans la revue «Geophysical Research Letters», l’étude signale que depuis 1979, les turbulences graves ont augmenté de 55 %.

Plus inquiétant encore, les scientifiques avancent que ces turbulences dangereuses devraient devenir de plus en plus fréquentes.

«Après une décennie de recherches montrant que le changement climatique augmentera les turbulences dans l'air libre à l'avenir, nous disposons à présent de preuves suggérant que cette augmentation a déjà commencé», a déclaré l'auteur de l'étude, le professeur Paul Williams.

Changements climatiques

Ces turbulences violentes se produisent lorsque l’appareil change soudainement d’altitude.

Or, le réchauffement climatique perturbe le courant-jet, ce courant d'air étroit et rapide que les avions empruntent pour gagner en vitesse.

Cette étude survient alors que les vidéos en ligne se multiplient, qui montrent des passagers terrifiés, en proie à de violentes turbulences.

Dans de rares cas, les turbulences violentes peuvent même être fatales, comme on l'a vu au début de l'année lorsqu'elles ont causé la mort d'un passager à bord d'un avion d'affaires.