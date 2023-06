Des primes pour rouler plus vite aux ambulanciers

Les chauffeurs d’ambulance qui appuient plus fort sur l’accélérateur auraient droit à des primes de 15 à 20 %, une pratique illégale qui a donné lieu à une enquête des autorités en France.

Certains ambulanciers toucheraient même une partie du chiffre d’affaires journalier pour rouler plus vite dans une sorte de course contre la montre sans tenir compte de l’état sanitaire des patients transportés.

Cinq sociétés d’ambulances ont dénoncé cette pratique de «primes aux chauffeurs rapides» et saisi l’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes qui a aussitôt ouvert une enquête.

«Aujourd’hui, c’est le rendement qui prime sur la qualité. Plus on va vite, mieux on est payé», a affirmé un ambulancier avec vingt ans de métier, interrogé par France Info, déplorant le fait qu’on se soucie moins de la santé des patients.

«On peut gagner du temps de travail sur la route en allant très, très vite, en déposant les patients très rapidement sans se soucier de leur état, en prenant deux patients dans la même ambulance», a-t-il avoué.

Une déléguée de l’inspection du travail, qui évoque une concurrence de plus en plus «acharnée» depuis l’ouverture du secteur au privé, admet qu’il est difficile, voire compliqué, de prouver les allégations sur ces primes illégales.

Ce sont des contrôles qui sont forcément plus difficiles puisqu’il faut aller contrôler le travail illégal, voire essayer d’établir en arrêtant les ambulanciers sur la route, si par hasard, il y a ce type de rémunération qui leur est donnée de la main à la main», a-t-elle mentionné.