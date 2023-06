Événement antiavortement annulé: Duhaime somme le gouvernement de «revenir à la raison»

Les contribuables ne devraient pas avoir à payer les frais de la décision «antidémocratique» de la ministre Proulx d’annuler un rallye antiavortement, s’indigne Éric Duhaime.

• À lire aussi: Le gouvernement Legault annule l’événement d’un promoteur antiavortement au centre des congrès

• À lire aussi: Est-ce que la CAQ est encore Charlie?

Le chef conservateur estime que le gouvernement Legault «a trop regardé le contenu du débat, plutôt que le principe et le précédent qu’ils s’apprêtent à créer» en forçant l’annulation d’un événement antiavortement qui devait se tenir en juin au Centre des congrès de Québec.

«Ce n’est pas parce qu’on est contre des idées, ce n’est pas parce qu’elles sont minoritaires ou qu’elles semblent désagréables que ces gens-là n’ont pas le droit de s’exprimer», a-t-il tonné, jeudi après-midi, devant les journalistes de la presse parlementaire.

En insistant sur le fait qu’il est lui-même «pro-choix», M. Duhaime invite la CAQ à «revenir à la raison», alors que l’organisme chrétien Harvest Ministries International, qui est derrière l’activité, a fait parvenir mercredi une mise en demeure au gouvernement pour lui enjoindre de revenir sur sa décision.

«Ce n’est pas Mme Proulx, ce n’est pas Mme Biron qui vont payer les frais d’avocat et qui vont payer les coûts si jamais le gouvernement est obligé de débourser [...], c’est l’ensemble des contribuables», s’est-il insurgé.

Le chef conservateur a par ailleurs levé son chapeau à Québec solidaire et au Parti Québécois d’avoir revu leur position dans ce débat au cours des dernières heures.

Après avoir salué la décision du gouvernement la semaine dernière, le Parti Québécois invite désormais les élus à prendre un pas de recul pour «ne pas confondre deux enjeux complètement différents», soit celui du droit à l’avortement et celui de la liberté d’expression.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, refuse néanmoins de dire si son parti aurait ou non annulé l’événement s’il avait été au pouvoir, prétextant ne pas vouloir faire de «cas par cas».

De même, Québec solidaire a admis que «tout le monde a eu une réaction forte» la semaine dernière. «Quand on a commencé à voir des articles être publiés sur le fait que le gouvernement disait que c’était lui qui allait gérer au cas par cas ce qui allait se passer, on s’est un peu posé des questions», a affirmé le député Alexandre Leduc.

Les libéraux, eux, sont derrière la décision du gouvernement. Le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, a réaffirmé que son parti aurait pris la même décision. «Ça aurait été bien avisé», a-t-il laissé tomber.

De son côté, le gouvernement ne bronche pas. «On a été clair. On ne tergiverse pas sur cet enjeu-là. On a pris notre décision et on va s’y tenir», a lancé la ministre de la Condition féminine Martine Biron, jeudi matin. Quant à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, elle est passée en coup de vent devant les journalistes, refusant de faire des commentaires sous prétexte que «le dossier est judiciarisé».

Tant le Parti Québécois que Québec solidaire demandent maintenant au gouvernement d’établir les balises qui pourraient justifier l’annulation d’un événement dans un lieu appartenant à l’État, afin d’éviter des dérives sur la liberté d’expression.

Pour sa part, le chef conservateur est d’avis qu’une seule balise est nécessaire, celle de la légalité. «Si un groupe de motards criminalisé veut louer une installation, c’est sûr que là, il faut intervenir», a-t-il illustré.