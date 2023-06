Roberval: Des résidents ouvrent leurs portes aux sinistrés

La générosité des Robervalois est très appréciée. Certains, comme Tony Girard, ont ouvert les portes de leur résidence à des familles sinistrés.

Hugo, Kelly et leur petit Jacob ont été évacués de Chibougamau mardi.

Ils ont trouvé refuge dans un logements de Roberval grâce à l'hospitalité de Tony Girard et sa conjointe, les parents du joueur de l'Avalanche du Colorado, Samuel Girard.

«Ma femme est revenue du bingo et elle m'a dit Tony qu'est-ce que tu en penses si on prend une famille? J'ai dit c'est “ben correct, ça ne me dérange pas pantoute, mais il faudrait appeler le propriétaire”. On a appelé Samuel tout de suite et il nous a dit papa ça me fait plaisir, c'est du monde dans le besoin. Sam est généreux aussi de sa part. On a embarqué tout de suite, on est allés à la Croix Rouge et ils nous ont rappelés deux heures après comme quoi on avait une famille qui s'en venait. On a jusque dit qu'on est prêts à avoir des animaux aussi», a raconté M. Girard.

La petite famille vit maintenant temporairement dans un beau logement 4 et demi au bord du lac. Ils ont même fait plus ample connaissance avec ceux qui les héberge généreusement.

«On s'est fait un petit repas burger en prenant une petite coupe de vin. On a placoté, on les connait déjà très bien. C'est une bonne petite famille», a affirmé Tony.

«C'est la sécurité, le stress qui est tombé aussi quand on a vu qu'on était bien installés. Sinon c'était dans une tente dehors. On était rendus à ce point-là parce qu'on ne savait pas où on s'en allait», a affirmé Hugo Tremblay, évacué de Chibougamau.

«Je les trouve très gentils. Ils auraient pu ne pas nous inviter et ils l'ont fait de bon cœur. J'en suis reconnaissante», a avoué sa conjointe, Kelly Morin.

Ils sont arrivés avec peu de bagages puisque le temps leur a manqué lors de l'évacuation. Heureusement, Tony Girard a huit petits-enfants.

«On a des jouets et tout ça ici, on est armés pour les aider», a-t-il déclaré.

La famille se dit agréablement surprise par la générosité et l’élan de solidarité des Robervalois.

«Je suis très contente que la ville ait pris les devants et ait accueilli tous les réfugiés, parce qu'on n'est pas juste un tout petit peu, on est énorme», a confié Kelly Morin

«On est arrivés à l'aréna hier et c'était rempli de gens qui avaient besoin et on voyait les bénévoles sur le plancher. Ça roulait comme des fourmis. C'était beau à voir, chapeau pour la Ville de Roberval», a ajouté Tony Girard.