Feux au Québec: la mairesse de Chibougamau accueillie à Roberval

À peine arrivée à Roberval jeudi matin, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, s'est dirigée tout droit vers l'aréna, là où ses citoyens évacués sont hébergés à cause des feux qui sévissent dans la province.

Le maire de Roberval l'a accueillie à bras ouverts, tout comme la Ville l'a fait pour les évacués dans les dernières 48 h. «On ne s'attendait pas à autant, les gens de Roberval sont généreux, mais à autant de générosité, ça faisait la file pour aider, j’ai une chambre, un chalet», a affirmé le maire de Roberval, Serge Bergeron.

«C'est quand on vit des moments plates un peu qu'on voit ça, en même temps ça [amène] une petite douceur et c'est réconfortant», a renchéri la mairesse de Chibougamau.

Elle est aussi allée à la rencontre de ses concitoyens. Mercredi, au cours de la journée, quelque 800 personnes ont convergé vers l'aréna. Jeudi, ils n'étaient plus que 35 à y être toujours hébergés.

Quant au feu qui menace sa municipalité et Oujé-Bougoumou, les nouvelles sont encourageantes, mais la mairesse reste vigilante.

«Je ne vous dirais pas qu'on est sortis de l'auberge comme on dit, mais des bonnes nouvelles à matin. Les interventions de la SOPFEU ont porté fruit Je parlais d'ailleurs à mon collègue de Sept-Îles, Steeve Beaupré, puis il dit “Manon, un moment donné, tu vas voir y'en a un que ça va bien, puis tu te vires de bord, la tête et y'en a un autre qui arrive par en arrière”. Donc écoutez, on reste vigilants.»

Et quant au retour à la maison des évacués, elle ne s’est pas avancée sur une date.

«J’hais les dates. C’est sûr qu’avant samedi, c'est hors de questions, les deux prochaines journées vont être déterminantes, mais je ne veux pas donner d’espoir.»

Malgré le fait qu'ils sont hébergés ici au moins jusqu'à samedi, les évacués de Chibougamau gardent le moral.

«Le moral ne peut qu'être très bon, parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait et je pense que les gens qui sont ici sont extrêmement satisfaits de leur accueil», a affirmé le maire de Roberval.

«Tu viens de mettre la barre haute, là, la référence en termes d'accueil, c'est Roberval !», a rigolé la mairesse.