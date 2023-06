EN IMAGES | Gigantesque tranchée coupe-feu à Senneterre

Aucun effort n’est ménagé pour protéger Senneterre en Abitibi-Témiscamingue des incendies de forêt qui se font menaçants.

Ce matin, à l’aide de machinerie lourde, une gigantesque tranchée est aménagée dans la ville de 1100 citoyens afin de protéger des entreprises qui se trouvent à quelques dizaines de mètres seulement de la forêt.

Des employés de la SOPFEU se trouvent dans le parc industriel de Senneterre à arracher des arbres, retourner la terre et la repousser vers la forêt dans le but de créer une très large bande de terre entièrement défrichée visant à stopper le feu s’il s’approchait et atteignait les entreprises, notamment Transport Allaire qui embauche de nombreux employés.

«C’est pour protéger les actifs, la population, les infrastructures. On met beaucoup d’efforts. Il y a des milliers d’emplois ici. Il faut sauver nos acquis», explique Éric Allaire, directeur général de Transport Allaire.

La mairesse Nathalie-Ann Pelchat de Senneterre a aussi fait savoir à notre journaliste Yves Poirier qu’elle allait faire creuser des tranchées près de la 113 Nord, près des quartiers résidentiels afin de protéger les habitations.