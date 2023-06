La demande pour les purificateurs d’air explose sur Amazon

La mauvaise qualité de l’air observée sur la Côte Est des États-Unis a poussé de nombreux Américains à se procurer des masques, purificateur d’air, humidificateurs et autres appareils permettant d’assainir l’air.

• À lire aussi: «BLAME CANADA!»: La une du New York Post accuse le pays pour le smog

• À lire aussi: EN IMAGES | Gigantesque tranchée coupe-feu à Senneterre

• À lire aussi: Feux de forêt: des pompiers de France arrivent jeudi au Québec

Cette forte demande a poussé les prix à la hausse sur de nombreux sites d’achat en ligne, dont Amazon, rapporte CNN jeudi.

Les filtres à air sont les appareils les plus vendus dans la catégorie «outils pour la maison» au cours des 24 dernières heures. Un humidificateur s’est également positionné en troisième position des ventes.

Les masques N95 et KN95 ont aussi connu une hausse des ventes au classement Amazon.

Par ailleurs, les recherches sur Google pour les purificateurs d’air ont été 16 fois plus nombreuses depuis lundi.

Actions à la hausse

Le fabricant d’électroménagers Whirlpool (WHR) a vu son action bondir de 13,2 % au cours des cinq derniers jours et de 6,4 % mercredi. La multinationale affirme que ses purificateurs HEPA peuvent éliminer jusqu'à 99,97 % des particules fines.

Un fabricant de purificateurs d’air, Carrier Global, a vu ses actions gagner 11% au cours des cinq derniers jours.

Selon les experts, les changements climatiques vont faire exploser le marché des purificateurs d’air.

Un rapport de Market Insights prévoit que l'industrie devrait croître à un taux annuel composé de 10,8 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2025 et 4,8 milliards de dollars d'ici 2030.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la pollution de l'air extérieur pourrait causer de 6 à 9 millions de décès prématurés par an dans le monde d'ici 2060 et coûter 2,6 milliards de dollars par an en raison des jours de maladie, de l'augmentation des factures médicales et de la baisse de la productivité.