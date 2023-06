Le hameau de Clova tiré d'affaire

Ingénieux, débrouillards et créatifs... Voilà comment on peut décrire les résidents de Clova qui ont tout fait pour sauver leur village. On peut maintenant dire mission accomplie pour les combattants des flammes.

Avec une seule pompe pour tout le secteur, on craignait le pire en début de semaine.

Le feu était si intense que les résidents ont dû évacuer, sauf quelques-uns qui sont demeurés sur place pour soutenir la SOPFEU.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Jeudi, la majorité des évacués sont rentrés à la maison.«Le feu est contenu, mais il reste des hélicoptères et des équipes sur le terrain pour les brasiers qui restent et qui ne sont pas dangereux», a indiqué le propriétaire de l'Auberge et restaurant Clova et résident du secteur, Dominic Vincent.

On lance aussi un soupir de soulagement du côté d’Hydro-Québec qui surveille de près ses installations.

En début de semaine, c’étaient les secteurs de Clova et de Parent qui inquiétaient avec des lignes de transport d'électricité de 735 kilovolts en provenance de la baie James.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Nos lignes sont isolées à l'air. Quand il y a de la fumée qui vient altérer la qualité de l'air qui sert d'isolant ou du feu à proximité donc de la chaleur, ça peut créer un court-circuit et faire déclencher les équipements de protection sur nos lignes», a expliqué la porte-parole de la Société d’État, Véronique Trépanier, en ajoutant que cela couperait directement l'alimentation par précaution.

En Mauricie, aucune installation n'a été touchée jusqu'à maintenant, une chance parce que la réparation représente un défi en soi.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Des endroits comme Wemotaci, dans le village, c'est tel que tel, mais le réseau de distribution qui se rend dans le billage de Wemotaci à travers les montagnes... D'un, ce n'est pas accessible. Il faut se rendre en VTT avec tout le matériel et l'outillage que ça prend», a raconté l'ancien monteur de ligne pour Hydro-Québec maintenant chez Gagnon Line, Jean-Paul Pepin.

Les risques d'incendie sont modérés dans presque toute la région, la température froide et les quelques gouttes de pluie reçues ont fait une grande différence.