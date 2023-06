L'UE prête à envoyer près de 300 pompiers au Canada

Plusieurs pays de l'UE ont proposé d'envoyer au Canada près de 300 pompiers pour aider à combattre les feux de forêt qui y font rage, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen.

«Nous sommes solidaires avec le Canada face aux terribles feux de forêt. Le Canada a demandé à l'UE un soutien par le mécanisme de protection civile et nous répondons avec promptitude. La France, le Portugal et l'Espagne ont proposé l'envoi de plus de 280 pompiers», a-t-elle annoncé dans un message sur Twitter.

«Davantage d'aide viendra», a-t-elle assuré.

Après les provinces canadiennes de l'Alberta (ouest) et la Nouvelle-Écosse (est), le Québec est durement frappé par des incendies historiques et attend avec impatience des renforts internationaux, tandis que les fumées des quelque 400 brasiers canadiens touchent les États-Unis.

La situation est considérée comme exceptionnelle par les autorités en nombre d'hectares brûlés à cette époque de l'année.

Le Canada dans son ensemble vit une année sans précédent: environ 2300 incendies de forêt ont été recensés et environ 3,8 millions d'hectares ont été brûlés, soit un total bien supérieur à la moyenne des dernières décennies.