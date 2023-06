Michel Jean honoré à l’hôtel de ville de Montréal

L’auteur, chef d’antenne et journaliste d’enquête de TVA Nouvelles Michel Jean a été honoré jeudi lors d’une cérémonie de reconnaissance organisée par la Ville de Montréal dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone.

L’homme de 63 ans, qui est issu de la communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, a pu signer le Livre d’or de la Ville.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

L’artiste multidisciplinaire Katia Rock est montée sur scène pour la portion prestation de la cérémonie, à laquelle a aussi pris part la mairesse Valérie Plante, la commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville, Lauréanne Fontaine, ainsi que la conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

«Aujourd’hui je suis honoré, mais je le prends au nom des gens dont je raconte les histoires. Dans ma famille, oui, mais pas que. Et tous ces personnages que je croise et dont je raconte la vie existent quelque part. Je pense qu’ils sont avec moi et derrière moi aujourd’hui», a mentionné Michel Jean.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Rappelons que Michel Jean est le lauréat du Prix du meilleur roman des lecteurs et libraires Points 2023 pour «Kukum», honneur qui lui sera remis à Paris le 12 juin. Ce roman, qui braque ses projecteurs sur les Premières Nations, a été lancé en 2019 aux Éditions Libre Expression. Traduit en plusieurs langues et distribué à travers le monde, il s’est écoulé à plus de 178 000 exemplaires au Québec, valant de plus à M. Jean le prestigieux Prix littéraire France-Québec en 2020.

Le plus récent roman de Michel Jean, «Tiohtiá:ke», a été publié en 2021 chez Libre Expression.